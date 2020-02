Renee Zellweger se transformó en Judy Garland y se ganó una nominación al Oscar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para Renee Zellweger, Judy es una celebración de la mujer que no solo fue icónica, sino heroica. “Mientras más conocía a Judy Garland, más me enamoraba de ella”.



Judy, que se estrena este jueves en Uruguay, le dio a Zellweger un Globo de Oro y su cuarta nominación al Oscar a la que llega como favorita. Sería su segunda estatuilla: la primera fue por El diario de Bridget Jones en 2001.

“Podría decirse que ella es la mejor artista que haya existido jamás”, dijo la actriz. “Era muy importante para muchas personas. Tenía una voz extraordinaria y volcaba su corazón en todas sus canciones”.

“No por nada fue una leyenda de la seguimos hablando”, dijo.

No espere ver a Zellweger por un camino de ladrillo amarillo con un vestido azul. Judy, dirigida por Rupert Goold, se centra en la figura de Garland en 1968. Pasaron 30 años desde El mago de Oz (1939) y la vida de Garland ya está muy lejos del arcoíris.

Cuando llegó a Londres para un espectáculo de cinco semanas en un centro nocturno; agotó todas las funciones. Garland tenía 46 años, en bancarrota, envuelta en un pleito judicial por la custodia de sus hijos y en un estado de salud cada vez más precario.

Sus problemas financieros eran gigantes: debía cuatro millones de dólares en impuestos impagos y necesitaba un hogar para sus hijos si quería conservar su custodia. Su carrera en el cine había caído y se sentía perseguida por los recuerdos de aquella infancia que perdió en Hollywood.

Pero no estaba acabada. Aún no. Seguía teniendo una fuerza vocal asombrosa e incluso se embarcó en un romancecon el gerente del centro nocturno Mickey Deans, quien se convirtió en su quinto y último esposo.

“Su resistencia era notable”, comentó Zellweger. “Su carrera era una parte de su vida. Yo quise ahondar en el aspecto humano de este ícono… Fue aterrador y maravilloso, pero me enamoré de ella; éste es un gran homenaje”.

Reconoció sentirse presionada por interpretar la historia correctamente. “Se siente una responsabilidad distinta”, dijo Zellweger. “Quería representar las cosas con toda la precisión posible, por lo que indagué en los registros históricos y públicos del legado de la vida de Judy. Ahí aprendí un poco acerca de la diferencia entre la verdadera historia de la persona y la versión pública, y traté de encontrar un equilibrio”.

A Zellweger no le era ajena Garland, ni tampoco su trabajo (“me enamoré de ella cuando era niña”), pero sabía que sería todo un viaje interpretarla en la pantalla, en especial porque tendría que cantar ella misma. En Chicago. demostró que era buena para bailar y cantar, y fue nominada como mejor actriz, pero eso no es lo mismo que interpretar a una gigante de la música.

Un año antes de comenzar el rodaje, Zellweger trabajó las canciones para la película con un entrenador vocal. También pasó cuatro meses ensayando con el director musical Matt Dunkley, para intentar capturar la presencia de Garland tenía en el escenario.

“Al principio no podía cantar esas canciones porque no tenía la fuerza para hacerlo”, reconoció la actriz. “Me moría de nervios cada vez que tenía que cantar. Para practicar, me sentaba en el auto cantando canciones de Judy, sabiendo que pronto lo haría frente a un público en el plató”. En la película, ella misma interpreta "Somewhere Over the Rainbow", el clásico de Garland en "El mago de Oz"

En la película, a Garland le preocupa que el público la haya olvidado. La ironía es que, desde su fallecimiento a los 47 años el 22 de junio de 1969 por una sobredosis, ha sido una presencia cultural constante. Por su voz, su carisma y por ser una de las historias más tristes de Hollywood. Zellweger está a la altura de tamaña exigencia. ’