Renée Zellweger canta "Over the rainbow" en el tráiler de la biografía de Judy Garland

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El año pasado, la biopic de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody se convirtió en uno de los fenómenos cinematográficos del año, consiguiendo cuatro premios Oscar (uno de ellos para su protagonista, Rami Malek) y una nominación a Mejor Película. Desde el estreno de esa película comenzaron a surgir otros proyectos sobre distintas estrellas de la música.

Este mes se estrena Rocketman, película sobre la vida y carrera del cantante inglés Elton John, que es interpretado por Taron Egerton y en cuyo elenco también se encuentra Richard Madden y Bryce Dallas Howard y Jamie Bell.

Para octubre se estrena Judy, sobre la actriz y cantante Judy Garland, que interpreta Renée Zellwegger, quien ya ha demostrado sus dotes para el canto en Chicago. La película de Rupert Goold (director de la premiada serie The Hollow Crown), se basa en la obra de teatro End of the Rainbow de Peter Quilter, que adaptó Tom Edge, y cuenta un momento particular en la vida de la cantante: cuando llegó a Londres, en 1968, para realizar una serie de conciertos con entradas agotadas. Y antes de su estreno generó polémica cuando Liza Minelli, hija de Garland dijo que no aprobaba esta película. Además de Zellweger, Judy cuenta en su elenco con Michael Gambon y Bella Ramsey.

En el tráiler que se conoció hoy, se muestran distintos momentos de la vida de esta artista, mientras de fondo suena una de las canciones que más fama le dio, "Over the Rainbow" que interpretó en la película El Mago de Oz.