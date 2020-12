Renée Zellweger: actriz con Oscar que sabe cantar y ahora la pueden premiar por eso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nadie habría adivinado que Renee Zellweger sería nominada para su primer Grammy. De su interpretación virtuosista de Judy Garland en el film Judy, su labor en la banda sonora está nominada a mejor álbum pop tradicional, junto con Burt Bacharach y Daniel Tashian, Harry Connick Jr, James Taylor y Rufus Wainwright.

Zellweger, de 51 años, jura que no es una cantante, pero tampoco es una novata. Comenzó a afinar su talento vocal cuando fue Roxie Hart en Chicago que dirigió Rob Marshall en 2002. Se aventuró a cantar en un dueto efervescente con Ewan McGregor en Abajo el amor y a hacer sus propias versiones de Bob Dylan y Woody Guthrie en My Own Love Song de 2010.

Pero en Judy, Zellweger asombró a los críticos y al público con sus interpretaciones contemplativas de clásicos como “Over the Rainbow” y “Get Happy”, donde dominó no solo el pathos del ícono, sino también su capacidad de deslumbrar.

La actriz ya ganó dos Oscar, en 2004 por Regreso a Cold Mountain y este año por Judy Garland: La leyenda detrás del arco iris. Por la banda de sonido de esa película está ahora nominada a los premios Grammy, un nuevo reconocimiento a una carrera ilustre.

-Renee Zellweger, nominada al Grammy. ¿Te deja perpleja ese hecho?



-¡Me encanta que te ríes al decirlo!



-Me río con amor. ¿Alguna vez pensaste que podrías ganar un Grammy?



-Yo también me reí. No, pensé que ya habíamos seguido adelante (después de la película). No me di cuenta de que podría estar a consideración este año. Fue una gran sorpresa y, claro, fue emocionante. Fue una odisea y amé cada segundo de ella.

-Cuál fue tu reacción inicial a la sugerencia del director Rupert Goold de que cantaras en vivo para Judy?



-Pensé: “Esa es la peor idea que he escuchado”. Y seguí pensando: “Bueno, vamos a hacer estas grabaciones”, entonces como que fui engañada a creer que en realidad no iba a pasar. Que íbamos a trabajar con ese objetivo en mente, pero, luego, él se daría cuenta de lo fatal que era esa idea y entonces simplemente usaríamos las grabaciones que tuvimos que hacer en caso de que algo saliera mal ese día o me diera laringitis y hubiera que seguir adelante con la filmación con el material que tuviéramos.

-En la banda sonora hay una versión modernizada de “Get Happy”, un dueto divertido con Sam Smith. Pero la versión de la película es desgarradora. ¿Cómo te preparaste para ese acto?



-Comprendí la intención (de Rupert) con esa escena y lo que esperaba que representara de su vida. Y lo que ella ha significado para tantas personas. Era muy tarde y estaba haciendo frío, lo cual era adecuado para el humor de la escena. Fue sumamente conmovedor, y esa fue la primera escena en vivo de la película, así que recuerdo que me sentía un poco nerviosa, pero la belleza del mensaje subyacente fue más potente en escena que mi miedo.

-¿Cómo fue asumir un papel como cantante en Chicago?



-No entendí por qué (el director) Rob Marshall me había invitado a hacer eso. No tenía experiencia [en el canto], no tenía formación. Así que para mí solo se trataba de Rob Marshall. Y no quería decepcionarlo porque me enamoré inmediatamente y lo apreciaba muchísimo. Y si él pensaba que era posible, entonces iba a seguirle la corriente. Hicimos una gran lectura grupal del guion cuando comenzamos los ensayos en Toronto. Queen Latifah estaba sentada al lado de mí, y Richard (Gere) estaba ahí y Catherine (Zeta-Jones). Y luego al final, donde la mesa se curveaba, estaba Rob Marshall, mi mamá escénica. Y estábamos sentados, a punto de iniciar la lectura, y recuerdo que no podía quedarme quieta. Como estaba tan nerviosa de tener que cantar enfrente de otras personas, choqué mi rodilla contra algo abajo de la mesa y me asomé, entonces vi que habían colocado de manera estratégica un micrófono secreto debajo de mi sección de la mesa. Tenían miedo de que fuera a cuchichear y que cantara para mis adentros (se ríe).

-¿Para ti cantar es otra manera de actuar?



-Tal vez. No lo había pensado así. Para Judy sin duda fue así, pues me sentía protegida porque buscaba otra cosa y estaba canalizando otra cosa. No me estaba exponiendo tanto. Lo pensé más desde la perspectiva de un atleta, más bien. Fui una gimnasta (en el bachillerato), y lo pensé como cuando entrenaba para una rutina en la barra de equilibrio. Sabía qué era lo que tenía que hacer en términos vocales y con mi cuerpo y luego con mi respiración y todo eso. Sabía qué era necesario en cada compás de la canción. Y luego, ya que eso estaba en mi cuerpo, me concentré en la emoción y la actuación.

-¿Cómo describes tu gusto en la música?



-Es muy vasto y ecléctico. Quiero decir, empecé con mucha polka austriaca y música clásica. Y cantantes de baladas de la vieja escuela. Elvis Presley, Tom Jones, Queen, los Beatles. Mis padres son europeos, y mis primos en Noruega y Australia eran adolescentes cuando yo era muy pequeña, así que eso trajo consigo todo tipo de revelaciones. Luego viví en Austin (Texas) en los noventa, entonces, ya te imaginarás. Yo crecí en los ochenta, así que escuchaba a Kraftwerk, ABBA y a los Rolling Stones, también “Vaselina”.

Renée Zellweger interpretando a Judy Garland. Foto: Difusión

-¿Quiénes son algunos actores que consideras buenos cantantes?



-Cynthia Erivo. Díos mío, su voz, me conmueve. Queen Latifah. Harry Connick júnior. Hugh Jackman. Hugh Grant. Catherine Zeta-Jones, Ewan McGregor. Jessie Buckley (la coprotagonista de Zellweger en Judy).

-¿Y tus cantantes favoritos?



-Amo a Rufus (Wainwright, quien canta “Have Yourself a Merry Little Christmas” con Zellweger en la banda sonora de Judy). Su voz me hace llorar. Es que tiene un no sé qué. También me encanta Tom Petty, como poeta y cantautor. Joni Mitchell, los Avett Brothers. Y, desde luego, Judy Garland: de verdad sí escucha sus discos.