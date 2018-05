Una remake que mantiene la gracia de la original

Aprovecharse de la situación, esa es la consigna en la que se basa Amor a la deriva, película que protagonizan el mexicano Eugenio Derbez y Anna Faris.



Faris interpreta a Kate, madre soltera con tres hijas a cargo que tiene varios empleos para poder subsistir (trabaja en una pizzería, hace entregas a domicilio y en sus ratos libres limpia alfombras), mientras intenta, como puede, estudiar enfermería.



En el lado contrario de la fortuna se encuentra Leonardo (Derbez), hijo de un moribundo millonario mexicano que hizo fortunas con el cemento. Leonardo es todo lo contrario a Kate, no sabe lo que es trabajar, trata mal a la gente y vive en una eterna fiesta en su lujoso yate.



Un día, Kate llega a ese imponente crucero para limpiarlo y es destratada (literalmente es tirada por la borda) por el ricachón engreído. Sea el destino o el karma, Leonardo cae del yate y termina desnudo y amnésico en un hospital.



Trailer de la película "Amor a la deriva", con Derbez y Faris

Con la ayuda de Theresa (Longoria) y uno de los empleados en la pizzería que hace documentos falsos, Kate se hará pasar por su esposa y lo llevará a su casa. Allí, como una dulce venganza, Kate hará que el impoluto Leonardo, ahora Leo, trabaje de sol a sol para conseguir el sustento de la familia. Una graciosa remake que funciona gracias a Derbez, quien es muy bueno para la comedia física y gags al estilo Buster Keaton (como la escena donde se cae del yate). También Faris le pone lo suyo, aunque es recién cuando su personaje está superado por la situación, que ella brilla en la comedia.



También se habla de la superación personal y la repetida frase que el dinero no lo es todo, aunque en su totalidad la película es divertida, que es lo que en definitiva importa.



Rob Greenberg, director de la película siempre se ha manejado en la comedia, aunque solo en series como Happy Endings, Scrubs o How I Met Your Mother. Y para su primer largometraje unió fuerzas con Bob Fisher (guionista de Casados con hijos y Los rompebodas) y Leslie Dixon, quien no solo escribió el guión original de esta película (estrenada como Hombre nuevo, vida nueva, en 1987), también escribió remakes de Viernes de locos, El caso Thomas Crown o Hairspray. O sea, había un buen equipo para la película.



Hay momentos graciosos, romance y una villana (Cecilia Suárez) muy carismática que ayuda a que la película navegue con seguridad.

