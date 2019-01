"El regreso de Mary Poppins" entró primera en la taquilla de cine en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como era de esperar, El regreso de Mary Poppins se convirtió en la película más vista del fin de semana en Uruguay. El primer calor contundente de un enero que no fue todo lo veraniego que se esperaba, hizo que ir al cine no fuera el paseo preferido de los uruguayos. De hecho fue el único estreno del fin de semana en, según cifras del sitio especializado Ultracine, en entrar en el top 10; también habían llegado a la cartelera Terremoto y No mires.

La niñera más buena del mundo consiguió bajar al segundo puesto a WiFI Ralph que se estrenó a principios de diciembre y mantiene más o menos intacto su poder de convocatoria. Esta semana llevó 2.954 espectadores, poco más de la mitad de Mary Poppins aunque una caída pronunciada desde los 7.954 de la semana anterior.

La otra novedad en la taquilla fue BTS World Tour: Love Yourself in Seoul, un show de la popular banda coreana que convocó 2.518 seguidores y fue lo quinto más popular de la semana.

El resto fue más o menos por los lados previsibles con Bohemian Rhapsody intentando lentamente llegar a los 100.000 espectadores (sumó 1.717 para acumular 94.500 desde su estreno) y Aquaman manteniéndose en el tercer lugar.

