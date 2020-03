Reese Witherspoon no para de trabajar: sus proyectos como actriz y productora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si algo ha demostrado Reese Witherspoon en los últimos años es su talento como productora llevando novelas a la pantalla. Lo hizo con Perdida (2014) y Alma salvaje (2014) y convenció a los más suspicaces con la serie Big Little Lies (2017-2019). Por eso pocos dudan ahora de que volverá a conseguirlo con Daisy Jones & The Six.

Hello Sunshine, la compañía de Whiterspoon, es una de las productoras de la serie que emitirá Amazon y que aún no tiene fecha de estreno pero que ya está dando mucho que hablar, dado el éxito de la novela de Taylor Jenkins Reid, que ha publicado Blackie Books en español, y su infalible combinación de drogas, sexo y rock and roll, eso sí, con protagonistas femeninas.



La trama se ambienta en la escena musical de Los Ángeles de los 70 y narra el ascenso y caída de una banda, Daisy Jones & The Six. Es una banda ficticia pero la autora se inspiró en Fleetwood Mac, en la historia de amor y desamor entre sus líderes, Stevie Nicks y Lindsey Buckingham y en uno de los mayores frutos creativos de esa tensa relación, su álbum Rumours (1977).

Whitherspoon -quien ganó un Oscar como mejor actriz por Johnny & June: pasión y locura- es una mujer muy ocupada. De acuerdo al sitio imdb.com, tiene en la vuelta cuatro proyectos como actriz y nueve como productora, más allá de Daisy Jones & The Six. Entre esos proyectos está una tercera parte de Legalmente rubia, la saga que la convirtió en una estrella.

Además producirá la bio-pic de Peggy Lee en la que está trabajando Todd Haynes; pondrá su voz en la segunda parte de Sing y protagonizará Campanitas, una versión live action del clásico personaje de Peter Pan.

Witherspoon nació en 1976 en Nueva Orleans y a los siete años ya empezó a modelar y a los 11 ganó una feria de talentos interestatal. Su primer papel visible en el cine fue en The Man in the Moon de Robert Mulligan en 1991, pero se hizo notar más en Pleasantville, Election de Alexander Payne y en Juegos sexuales. Con Legalmente rubia conseguiría un protagonismo excluyente y el comienzo de su exitosísima carrera.

Allí interpretaba a Ellie Wood, una muchacha simplona que, por ir tras un novio que no la merecía, se mete en la universidad y se convierte en una abogada brillante. Es una comedia divertida.

En la entrevista que realizó para la edición de abril de la revista Vanity Fair (que la tiene en su portada con un vestido rosa impecable) Witherspoon hablo de una meta que ella siempre tuvo a lo largo de su carrera: alejarse de los estereotipos sobre la mujer y su sexualidad.

Cuando entré en el negocio, había todas estas revistas para hombres a las que nos dijeron que teníamos que atender. Nunca estuve en la portada de Maxim. Nunca fui elegida como una chica GQ, y estoy de acuerdo con eso porque no es así como quería que me vieran. No es así como me veo a mí misma”.

En la misma entrevista habló de uno de los episodios más duros de su vida: el abuso sexual que sufrió cuando solo tenía 16 años. “Me pasaron cosas malas. Fui atacada, acosada. Y no fue un caso único”, aseguró la artista en referencia a un director que la acosó sexualmente cuando ella aún era menor de edad.