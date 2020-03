Reese Witherspoon contó sobre el abuso sexual que sufrió cuando tenía 16 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Reese Witherspoon se sinceró ante la revista Vanity Fair. La actriz, que será la figura central del número de abril, habló de uno de los episodios más duros de su vida: el abuso sexual que sufrió cuando solo tenía 16 años. "Me pasaron cosas malas. Fui atacada, acosada. Y no fue un caso único", aseguró la artista en referencia a un director que la acosó sexualmente cuando ella todavía era menor de edad.



Además, la protagonista de Big Little Lies se explayó sobre el motivo por el que no lo denunció en su momento y sí ahora: "Tú puedes contar tu historia cuando sientas que estás preparado. No hubo un juicio público hace 25 años cuando esto me sucedió. Tampoco había un foro para hablar de eso. Las redes sociales han creado una nueva forma para que las personas se expresen, que yo no tenía".

La condena de Harvey Weinstein marca el fin de una era de silencio y el triunfo del Me Too By Belen Fourment MIRA TAMBIÉN La condena de Harvey Weinstein marca el fin de una era de silencio y el triunfo del Me Too

La entrevista de Vanity Fair también indagó en una meta que ella siempre tuvo a lo largo de su carrera: alejarse de los estereotipos sobre la mujer y su sexualidad. "Cuando entré en el negocio, había todas estas revistas para hombres a las que nos dijeron que teníamos que atender. Nunca estuve en la portada de Maxim. Nunca fui elegida como una chica GQ, y estoy de acuerdo con eso porque no es así como quería que me vieran. No es así como me veo a mí misma".