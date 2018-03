By Nicolas Lauber

Una comedia sobre cuatro vampiros y una de los superhéroes de Marvel, las recomendadas para ver en cable.

Trailer de la película What we do in the Shadows Trailer de la película What we do in the Shadows

Trailer de la película Capitán América y el Soldado de Invierno Trailer de la película Capitán América y el Soldado de Invierno

Dos recomendados en cable para el fin de semana