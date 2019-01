Dos recomendaciones para ver en streaming

Un clásico de la televisión

Sin ninguna excusa en particular (aunque el año pasado cumplió 20 años de su lanzamiento), capaz que, cuando se dice que no se encuentran series, volver, como en el cine a repasar los clásicos del formato. Y ahí sí, qué mejor lugar para empezar que con Los Sopranos, una serie que hoy parece historia antigua pero que en su momento causó una sensación comparable (aunque sin las redes sociales de por medio) a la que hoy ocurre alrededor de Game of Thrones, por ejemplo. Es sabido: es la historia de Tony Soprano, un gangster que trabaja sus problemas existenciales con una terapeuta. Además debe lidiar con su familia y con las complicaciones de una línea de trabajo peligrosa. Es entretenida e importante.

Tráiler de la primera temporada de "Los Soprano"

Ficha Los Soprano Creador David Chase Con James Gandolfini, Edie Falco, Lorraine Bracco. Dónde NSNow de Nuevo Siglo

Un clásico del cine

En Uruguay se estrenó como Domando al bebé (más cercano al original Bringing up Baby) y 80 años después sigue siendo una comedia eficaz y bien de su época. Se les llamaba screwball comedies y básicamente era cómo una mujer podía poner patas para arriba la vida de un hombre. Acá, dirigida por el siempre grande Howard Hawks, se cuenta cómo una muchacha (la mejor Hepburn) dispuesta a todo por conquistar al tímido paleontólogo que interpeta Cary Grant. Le pasa de todo al pobre hombre, incluso enfrentar a un leopardo, perder toda su ropa y terminar en la cárcel. La escena final es bien reveladora de lo que el amor puede hacer en un chico bueno.

Tráiler de la película "La adorable revoltosa"