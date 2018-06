Recomendaciones en streaming para ver el fin de semana

Por suerte el streaming nos evita tener que mirar fútbol todo el fin de semana. Aquí van algunas recomendaciones para ver, si quiere escapar un poco del Mundial de Rusia.

Un comediante que se anima a preguntarle todo a los famosos

Tenía que ser inglés para animarse a preguntarle todo a las celebridades que asisten a su programa. Es que el comediante Graham Northon conduce este show enfocado en tendencias, historias y distintos aspectos de la vida de las celebridades que llegan a su show. De esta forma, Norton, quien tiene mucho humor y pocos pelos en la lengua, se aprovecha de las circunstancias y le pregunta todo lo imaginable a los famosos que tiene en su living, y no importa si es Emilia Clarke, Hugh Grant o Emma Thompson, él no se queda con una pregunta en el tintero.

Ficha El Show de Graham Norton Director: Steve Smith Con Graham Norton. Dónde: En NSNow de Nuevo Siglo. Origen: Reino Unido, 2018.

¿Está buena? Sí, es un divertido programa lleno de celebridades.

Una vuelta al barrio con varios y divertidos problemas familiares

Tray (Morgan) es un ex convicto que sale en libertad, por buena conducta, después de cumplir quince años en prisión. Rápidamente regresa a su antiguo vecindario de Brooklyn para descubrir que ya no es el mismo, se ha aburguesado; y su ex novia, Shannon (Haddish) está casada con un hombre blanco llamado Josh (Maldonado), y está criando a sus mellizos Amira y Shazad. Así, Tray decide convertirse en un mejor hombre y padre con la ayuda viejos conocidos.

Ficha The Last O.G. Creadores: John Carcieri y Jordan Peele Dónde: En NSNow de Nuevo Siglo. ¿Está buena? Es el gran regreso de Tracy Morgan a la televisión. Estados Unidos, 2018.

Con: Tracy Morgan, Tiffany Haddish y Allen Maldonado.

Deshacerse de mamá y cobrar el seguro no es tarea fácil

Chris (Emile Hirsch) tiene problemas de dinero y una importante deuda con un traficante de drogas que lo amenazó con matarlo si no le paga. Desesperado, el joven contrata los servicios del misterioso “Killer Joe” Cooper (Matthew McConaughey), un misterioso asesino a sueldo y policía, para que se deshaga de su insoportable madre, con la intención de cobrar los 50.000 dólares del seguro de vida. Parece un trabajo fácil, pero en esta historia basada en la obra ganadora del Pulitzer de Tracy Letts, las cosas son tan sencillas.