Recomendaciones en streaming para el fin de semana

* Cuando un joven pobre le enseñó nuevas mañas a monarca inglesa

Stephen Frears, realizador de importantes películas inglesas como Las Horas, La Reina y Filomena, dirige esta comedia bien inglesa (de esas en que sus protagonistas dicen ácidos comentarios todo el tiempo) sobre los últimos años de la reina Victoria. Con el final cerca, la monarca se siente intrigada por un joven hindú, que llega desde India para entregarle una moneda ceremonial y terminará siendo su asistente, confidente y Munshi (maestro) de esta veterana que se niega a dejar el trono. Claro que ese vínculo no será bien recibido por los empleados del palacio, Lores y príncipes, quienes boicotearán cada intento de la reina por darle un reconocimiento por su labor al joven. Nicolás Lauber

Ficha Victoria & Abdul Director: Stephen Frears Con: Judi Dench, Ali Fazal y Tim Pigott-Smith Dónde: Para alquilar en NSNow de Nuevo Siglo ¿Está buena? Sí, es una interesante mirada sobre la monarca inglesa.



Trailer de la película "Victoria & ABdul"

* Un pueblito ubicado en los Pirineos que oculta un espeluznante secreto

Solo seis episodios son necesarios para contar esta intrincada serie francesa. Una que comienza con una muerte, como no podía ser de otra forma, pero no con la muerte de una persona, sino la de un caballo que aparece cerca de la parada del teleférico. Así, cuando se dé ese grotesco descubrimiento en un pequeño pueblo en lo alto de los Pirineos, será solo el inicio de una serie de misterios que el detective retirado Martin Servaz comenzará a investigar. La serie toma elementos de las ficciones nórdicas, con su frialdad y crueldad. Aquí, un asesino en prisión con vínculos con una nueva seguidilla de crímenes destapará una olla de grillos llena de locura y venganza. Nicolás Lauber

Ficha Glacé Director: Laurent Herbiet Con: Charles Berling, Julia Piaton y Pascal Greggory Dónde: Netflix ¿Está buena? Sí, es una miniserie francesa muy interesante.

Trailer de la serie policial francesa "Glacé"

* Dinosaurios siempre dinosaurios

Aún queda un poco más de un mes para el estreno de Jurassic World: reino caído y sin embargo, hay algo que ya se puede aventurar de la nueva película de la saga: ninguna de sus escenas logrará la misma fascinación que el primer encuentro que los personajes de Parque Jurásico tuvieron con los dinosaurios. La película de Steven Spielberg no solo se convirtió en un clásico del cine de aventuras, sino también en un demostración de lo que la tecnología podía aportarle al cine. Incluso hasta el día de hoy, los efectos especiales generados por Industrial Light Magic (una compañía que nació de la creación de las películas de Star Wars) envejecieron mejor que otros producidos en la década de 2000. Eso se debe a que no solo fueron combinados con efectos prácticos, sino también a la habilidad de Spielberg para aprovechar el encuadre de su cámara en cada plano. La hazaña del realizador, además, fue doble. En el mismo año que estrenó Parque Jurásico, Spielberg lanzó La lista de Schindler, demostrando su amplitud creativa tanto como un director serio, como un entretenedor de masas. El legado cinematográfico y cultural de Parque Jurásico no quiere decir que el director español J. A. Bayona no pueda sorprender con Jurassic World: reino caído, pero tiene un reto muy, muy difícil adelante. Pablo Staricco.