¿Quiénes acompañarán a Robert Downey Jr. en su viaje como Dr. Dolittle?

El actor Robert Downey Jr. se quitará el traje de superhéroe por un rato para su nuevo trabajo. Es que el reconocido intérprete será el nuevo Doctor Dolittle en la nueva saga que se estrenará en 2019 y tendrá como título The Voyage of the Doctor Dolittle, como se había anunciado el año pasado.



Este veterinario que tiene la capacidad de hablar con los animales es uno de los personajes que han estado en la gran pantalla en varias ocasiones con la piel de distintos actores. En 1967 fue interpretado por Rex Harrison, quien compuso al primer doctor que podía hablar con los animales. Luego, en 1998 fue Eddie Murphy quien se puso la bata blanca para interpretarlo, en una saga que tuvo una secuela en 2001.

Y ahora se sabe que esta nueva película, dirigida por Stephen Gaghan, director de las premiadas Syriana y Gold, la gran estafa, y guionista de las premiadas Traffic y de la serie NYPD: Blue, tendrá un gran reparto. Además de Downey Jr. participarán, prestando sus voces: Emma Thompson (será un loro), Rami Malek (un gorila), Craig Robinson (un ratón), Octavia Spencer (un pato), Tom Holland (un perro), Ralph Fiennes (un tigre), Marion Cotillard (una zorra), Kumail Nanjiani (un avestruz), John Cena (un oso polar), y Selena Gómez (una jirafa).

La nueva saga comenzará en 2019, y promete diversión.