Quentin Tarantino responde a la polémica sobre Bruce Lee en "Había una vez en Hollywood"

Había una vez en Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino, se estrena en Uruguay el jueves 15, pero ya está generando controversia. La novena película del director rinde homenaje a la industria cinematográfica de la década de los sesenta, presentando a actores conocidos en el Hollywood actual, como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie.



La película retrata a personalidades conocidas como Sharon Tate, Steve McQueen y Bruce Lee. Sin embargo, la hija de Lee, Shannon Lee, tuvo duras críticas sobre la representación de su padre en la película: "Parece un idiota arrogante y vistoso".



En una entrevista publicada por Radar Magazine, Tarantino admitió que estaba ansioso por responder a los comentarios de la heredera de Lee. El director se justificó diciendo que su trabajo se basaba en informes que recibió de personas cercanas a Bruce Lee.



Tarantino aseguró que Lee era "un tipo arrogante" y agregó que no inventó ningún aspecto del actor. "La gente me dice 'él nunca dijo que podía derrotar a Muhammad Ali', pero sí lo dijo. Es más, no solo lo dijo él, su esposa también lo comentó. La primera biografía que leí sobre Lee fue Bruce Lee: The Man Only I Knew, de Linda Lee, y ella lo decía", comentó el cineasta.

En una de las escenas de la película, Bruce Lee, interpretado por Mike Moh, coprotagoniza una pelea con Cliff Booth, el personaje interpretado por Brad Pitt. Tarantino justificó el hecho de que el personaje de Booth pueda ganar la pelea: "Si bien Brad no podía vencer a Bruce Lee, Cliff podría tener las habilidades para hacerlo", dijo."Son personajes de ficción. Y yo digo, Cliff podría vencerlo, él es un personaje de ficción ".



El director de la película agregó a la explicación el pasado de Cliff Booth como veterano de guerra, dándoles a él y a Lee las habilidades equivalentes de pelea.