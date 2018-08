Quentin Tarantino encontró a su Sharon Tate, una de las víctimas de Charles Manson

Quentin Tarantino está filmando su novena película: Once Upon a Time in Hollywood. Como es costumbre, el director reunió a un elenco de estrellas, y esta vez tiene a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt a la cabeza.

Once Upon a Time in Hollywood se ambientará en Los Ángeles a fines de la década de 1960, y tendrá a DiCaprio y Pitt interpretando a dos actores sumergidos en la industria del cine estadounidense.

Se cree que la película, además, tocará en parte la historia de los crímenes llevados a cabo por los seguidores de Charles Manson, que incluyeron el asesinato de la actriz y esposa de Roman Polanski, Sharon Tate.

Margot Robbie, quien fue nominada al Oscar por su trabajo en Yo, Tonya, será la responsable de ponerse en la piel de Tate, y la actriz australiana compartió su primera imagen como la célebre actriz.

First look. #OnceUponATimeInHollywood @onceinhollywood Una publicación compartida de @ margotrobbie el 6 Ago, 2018 a las 7:22 PDT

Otros actores que participarán de lo nuevo de Tarantino son Al Pacino, Burt Reynolds, Dakota Fanning, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Damien Lewis, Luke Perry, Emile Hirsch, Michael Madsen, James Marsden y Tim Roth.



"Once Upon a Time in Hollywood" tiene estreno un previsto para agosto de 2019 a nivel internacional.