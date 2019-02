Queen vs Lady Gaga: ¿cuál fue la mejor actuación en los Oscar 2019? 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La banda británica Queen, acompañada por el vocalista estadounidense Adam Lambert en el lugar de Freddie Mercury, abrió los Oscar 2019 con una poderosa actuación en directo.



Por primera vez en treinta años, los Óscar no tienen presentador, tras la renuncia de Kevin Hart, por lo que la Academia de Hollywood encargó a Queen que hiciera los honores de comenzar la gala más importante del cine fragmentos de canciones como "We Will Rock You" o "We Are the Champions". "¡Bienvenidos a los Óscar!", gritó Lambert.



Muchas de las figuras del cine invitadas a los Óscar se levantaron de sus asientos con la actuación de Queen.



Queen, que sigue contando con millones de fans en todo el mundo, ha sido protagonista también en el cine en el último año gracias a "Bohemian Rhapdosy", el exitoso filme biográfico sobre Freddie Mercury que ha recaudado 860 millones de dólares en todo el mundo y se llevó la mayor cantidad de estatuillas, incluida a la de mejor actor para Rami Malek.

Otro de los momentos más altos y emotivos de la ceremonia fue cuando Lady Gaga y Bradley Cooper subieron al escenario para interpretar "Shallow" tema de la película que protagonizan " Nace una estrella".

Los dos trasladaron a la gala de los Óscar la grandísima complicidad de la que ya hicieron gala en la película, lo que fue recompensado por el público con un grandísimo aplauso.



Sin embargo, Lady Gaga y Cooper se olvidaron de todo lo que les rodeaba y solo tuvieron ojos el uno para el otro, con una puesta en escena perfectamente estudiada.



Una complicidad que acabó con ambos actores sentados al piano que tocaba la cantante en los últimos acordes de "Shallow", mejilla contra mejilla, ojos cerrados y una expresión dulce que se metió a los asistentes en el bolsillo.



"Shallow" había comenzado solo con unos acordes de guitarra mientras Cooper y Lady Gaga subían al escenario, desde el patio de butacas, tomados de la mano.



Una actuación muy dulce que sirvió como celebración anticipada del Óscar a la mejor canción que, unos minutos después, como señalaban todas las quinielas fue a para a "Shallow".



Lady Gaga subió al escenario rodeada del resto de compositores y presa de la emoción no paró de llorar al agradecer este "tremendo honor" y, como no podía ser de otra manera tuvo unas palabras para Cooper: "No hay una personas en el mundo que hubieran podido cantar esta canción como tú".

Aún entre lágrimas la cante recordó que ha trabajado "durante muchísimo tiempo" para lograr todo lo que ha conseguido y es que "no es cuestión de ganar sino de no abandonar", si tienes un sueño "lucha por él, si algo te apasiona da igual cuantas veces te rechacen o te caigas, se trata de seguir adelante y levantarse".