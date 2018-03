El pueblo, la criatura y la falta de sustos

Otra historia centrada en un pequeño pueblito que queda cerca de un bosque en el que habita algo siniestro. A ese lugar se acaba de mudar una familia que comienza a sentir una presencia rara. Aunque lo que diferencia esta película de otras producciones similares (como en El conjuro, It, o la serie Dark por ejemplo) es que los espíritus o entidades habitan en el pueblo y no en la casa (como sucedía en Donde habita el terror). Con los minutos se va conociendo que desde hace un tiempo han desaparecido niños (como en It) y los pueblerinos han hecho poco y nada para intentar encontrarlos.



Si antes se llevaron a una niña, ahora acechan al pequeño de la nueva familia, quien circula por el predio familiar en un triciclo, como antes lo hacía Danny en El Resplandor, antes de toparse con el monstruo que acecha en las tinieblas.



Lleno de lugares comunes, referencias a otras películas del género y con poca efectividad para lograr asustar, Se ocultan en la oscuridad resulta una película predecible y, lo peor, que asusta poco.

Trailer de la película "Se ocultan en la oscuridad"