Hay nuevo tráiler de "Spider-Man: Lejos de casa" y, ojo, está lleno de spoilers de  "Avengers: Endgame"

"El tráiler de Spiderman: lejos de casa está por comenzar, pero si todavía no has visto Avengers: Endgame, detente pues el siguiente video tiene muchos spoilers", advierte Tom Holland al comienzo del primer adelanto de la nueva película de Spiderman. "Pero si has visto Avengers: Endgame, entonces disfrutá del tráiler", agrega.

Según muestra el adelanto, Holland vuelve a encarnar al personaje de Peter Parker y, en Lejos de casa, decide unirse a sus mejores amigos Ned, MJ y el resto del grupo para irse de vacaciones a Europa. Sin embargo, el plan de Peter para dejar atrás a los problemas durante unas semanas termina rápidamente cuando acepta ayudar a Nick Fury (Samuel L. Jackson) a descubrir el misterio de varios ataques de criaturas elementales que están causando estragos en todo el continente.



Como se ve en el tráiler, luego de lo ocurrido en lo Avengers: Endgame, Parker asegura que es hora de que encontrar a un nuevo Ironman. "Donde quiera que vaya, veo su cara", dice Parker sobre Tony Stark, quien murió al final de la última entrega de Marvel. "Realmente lo extraño". El adolescente cree que el mundo merece a un sucesor, pero Happy Hogan (la mano derecha de Stark) le indica que, por ahora, lo que se necesita es que Spider-man se encargue de defender al planeta.



Además de la vuelta de Samuel L. Jackson en el papel de Nick Fury (quien desapareció del panorama de Marvel tras Capitán América: soldado de invierno), la película introducirá a Mysterio como villano principal, un papel protagonizado por Jake Gyllenhaal.



El estreno de Spiderman: lejos de casa está programado para julio. En menos de media hora, el primer tráiler del héroe arácnido superó las 213 mil reproducciones en YouTube.

Este fin de semana, Avengers: Endgame volvió a ser la película más vista en Uruguay.