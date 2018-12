Se publicó el primer póster de la película de Sonic, que ya levanta polvareda

Sonic: The Hedgehog, la película que se estrenará en noviembre del año próximo, marcará el regreso del popular personaje del videojuego de Sega, ese erizo azul que supo protagonizar varias series animadas.

Ahora, su llegada al cine se dará en el marco de un film de acción real (lo mismo que sucederá con Pikachu), del que en las últimas horas se dio a conocer un primer póster que ha generado cierto revuelo entre el público que está expectante por este estreno.

Es que el afiche, revelado por el sitio especializado IGN, muestra apenas la silueta de Sonic, pero permite ver que los ojos del erizo sobresalen de su cara, un cambio sustancial respecto al personaje conocido hasta ahora, tanto de los videojuegos como de los dibujitos.

Los primeros comentarios en torno a esta imagen son negativos, pero desde el equipo de la película se explicó que el objetivo es darle a Sonic una impronta más realista. De ahí que este Sonic tenga pelaje.

“No creo que SEGA esté del todo contenta con la decisión de los ojos, pero este tipo de cosas pasan: ‘va a parecer extraño si no lo hacemos’", comentó el productor ejecutivo de la película, Tim Miller, en declaraciones que recoge IGN. "Pero todo está en discusión y ese es el objetivo, que es sólo cambiar lo que sea necesario y mantenerse fiel al resto del mismo. No se va a sentir como se sentiría un personaje de Pixar, porque no creo que esa sea la estética correcta para hacerlo sentir parte de nuestro mundo”.

Sonic: The Hedgehog será dirigida por Jeff Fowler (será su ópera prima); y en la versión original, el actor Ben Schwartz le pondrá la voz a Sonic, James Mardsen hará lo mismo con Tom Wachowski, y Jim Carrey será el doctor Ivo Robotnik.