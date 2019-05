La próxima película de "Star Wars" estará a cargo de los creadores de "Game of Thrones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El CEO de Disney, Bob Iger, confirmó que los creadores de Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss, están trabajando en la próxima entrega de la saga de Star Wars que se estrenará en 2022.



Iger hizo el anuncio este martes en la Cumbre de Medios y Comunicaciones de MoffettNathanson, una semana después de que Disney revelara que habrá nuevas películas de Star Wars sin título y llegarán después de Star Wars: El ascenso de Skywalker" que cierra la saga de Skywalkers. La primera de las tres nuevas películas llegará a la pantalla grande el 16 de diciembre de 2022.



"Ya estamos trabajando duro, pero sentimos que tres años fue la cantidad adecuada de tiempo no solo para tomar un respiro y reiniciar, sino para prepararnos para la próxima película", dijo Iger durante la cumbre. "Hicimos un trato con David Benioff y Dan Weiss, que son famosos por Game of Thrones y la próxima película que estrenaremos será de ellos. No estamos diciendo nada más sobre eso".



Como se había informado la semana pasada, habrá dos películas de Star Wars, que se estrenarán en 2024 y 2026. Ambas películas se alternarán con las secuelas de Avatar de James Cameron, que se estrenará el 17 de diciembre de 2021 y continuará hasta 2027.

Esta nueva serie de películas de Star Wars serán independientes de la saga principal de Skywalker, que comenzó con Star Wars: Una Nueva Esperanza