La próxima película de Fede Alvarez depende de si Uruguay es campeón mundial

Fede Alvarez sigue jugando con la posibilidad de dirigir Posesión infernal 2, la secuela de su primera película en Hollywood que además es una remake de una película de los 80 y una de las propiedades más apreciadas por los fanáticos del cine de terror.

El 4 de mayo, Alvarez —quien ya tiene pronta su nueva película, The Girl In The Spider Web— hizo una compulsa en Twitter para saber si sus seguidores preferían una secuela de Noche alucinante o de No respires, su último éxito. El 70% eligió Posesión infernal.

Hoy, Alvarez se comprometió a respetar ese fallo popular pero con una condición: que Uruguay salga campeón del mundo en Rusia. El director uruguayo fue desafiado por el usuario Justin Bane, que por lo que dice es de Irlanda con un "Si Uruguay gana la Copa del Mundo, harás Posesión infernal 2" a lo que Alvarez respondió con un concreto "DEAL", o sea "Hecho".

El anuncio ya hizo que varios fanáticos del fútbol y del cine de terror, empezaran a hinchar por Uruguay.