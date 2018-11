El protagonista de "Kingsman" no estará en la nueva película

Hace unas semanas se supo que la franquicia de acción Kingsman tendrá una tercera parte en 2019. Y ahora surgió una nueva noticia: la saga británica de acción se quedará sin uno de sus protagonistas.

En una entrevista con el portal Yahoo!, Taron Egerton, quien interpreta a Eggsy, dijo: "No sé que tan nuevo para la prensa es esto, y creo que lo puedo decir, pero no voy a estar en la próxima película de Kingsman. Eso no quiere decir que no voy a estar en Kingsman nunca más. Estuve con Matthew Vaughn hace unos días, seguimos trabajando juntos, pero el próximo viaje en ese mundo no contará conmigo".

"Su idea para la próxima es muy emocionante. Estoy triste de no participar, pero todavía no vieron lo último de Eggsy", aclaró al respecto, dejando lugar a las especulaciones.

Tráiler de la película "Kingsman: el círculo dorado"

Si bien puede parecer una mala noticia, es posible que Egerton, quien el año próximo protagonizará Rocketman, donde interpretará al músico Elton John, no se esté refiriendo a Kingsman 3 (aunque en el sitio IMDB aparece como el protagonista y único actor confirmado), sino a la próxima película en la franquicia de Matthew Vaughn que, según se adelantó, estará ambientada mucho tiempo antes de la primera aventura de Eggsy en el servicio secreto británico. Sólo queda esperar.