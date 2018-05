Las primeras aventuras de un querido sinvergüenza

Lo primero que hay que saber sobre Han Solo, uno de los personajes más populares de Star Wars, es que él disparó primero. En una de sus primeras escenas en La Guerra de las Galaxias, el piloto y contrabandista interpretado por Harrison Ford sale de un aprieto al atinarle, por debajo de una mesa de la Cantina de Mos Eisley, a un alienígena vengativo y codicioso llamado Greedo.

El director y creador de Star Wars, George Lucas, nunca se sintió cómodo con la idea de que su personaje fuera considerado un asesino a sangre fría. En las siguientes reediciones de La Guerra de las Galaxias (luego retitulada Star Wars: una nueva esperanza), alteró la escena para dejar en claro que fue Greedo quien disparó antes, por lo que lo de Han Solo fue en defensa propia. Los fanáticos, hasta el día de hoy, no lo aceptan.

Ese es solo uno de los ejemplos del fanatismo que Han Solo genera en los seguidores de "Star Wars". Uno que probablemente influyó en la decisión del estudio Lucasfilm en producir una película dedicada enteramente al héroe sinvergüenza y carismático.

Finalmente titulada Han Solo: una historia de Star Wars, la nueva película de la taquillera saga de ciencia ficción se estrena el jueves en Uruguay, un día antes de su lanzamiento en Estados Unidos y otras partes del mundo.

Vea el tráiler de "Han Solo: una historia de Star Wars"

Han Solo es la segunda película que Lucasfilm, una compañía adquirida por Disney en 2012, produce fuera de lo que se conoce como la “saga principal” de Star Wars. Esa es la que Lucas empezó en 1977 con Una nueva esperanza, luego continuó con cinco películas más hasta 2005, y fue retomada 10 años después por J.J. Abrams, en un relanzamiento que ya lleva dos películas estrenadas y va por una tercera en 2019.

En el medio, Disney decidió expandir su propiedad un paso más. Y tenía material para inspirarse. Star Wars se estableció como uno de los mayores fenómenos de la cultura pop gracias al ingenio de Lucas en aferrarse al potencial económico de su creación y expandirlo con juguetes, historietas, videojuegos y libros que ofrecían nuevas aventuras dentro del mismo universo. El universo de Star Wars está en expansión.

La ampliación cinematográfica llegó en 2016 con Rogue One: una historia de Star Wars, la primera de las películas derivadas que Lucasfilm prometió desde su mudanza al castillo de Disney. Ambientada tan solo un instante antes de Una nueva esperanza, Rogue One demostró, con un drama más bélico que espacial, que el público estaba pronto para disfrutar de una historia que no tuviera a la familia Skywalker al frente.

Con Han Solo, Lucasfilm quiso probar suerte al poner al frente a uno de los mayores aliados de Luke y Leia y para ello se decidió remontarse a una etapa inexplorada hasta ahora: la juventud de Han. Los encargados de recorrerla serían dos cineastas también jóvenes: Phil Lord y Christoper Miller, responsables de las comedias Comando especial, La gran aventura Lego y Lluvia de hamburguesas.

El viaje, que Lord y Miller no completarían, fue uno con varios obstáculos. Desde que se anunció en 2013 que Lucasfilm mostraría las primeras aventuras del piloto, la noticia resultó divisiva, con parte de la parcialidad de Star Wars entusiasmada por conocer más sobre el personaje inmortalizado por Ford y con la otra mitad advirtiendo que explorar su vida solo le quitaría su encanto.

Alden Ehrenreich.

Además, muchos entendieron que reemplazar a Harrison Ford, quien volvió a ponerse en la piel de Solo en 2015 para El despertar de la Fuerza, sería una tarea imposible. Sin embargo, y tras un casting a miles de actores a lo largo de Estados Unidos, uno decidió aceptar el desafío: Alden Ehrenreich y hasta ese entonces, era una figura casi desconocida en Hollyood.

Como un actor de reparto en películas de Woody Allen (Blue Jasmine) y los hermanos Coen (¡Salve César!), Ehrenreich tenía algo que otros candidatos como Miles Teller, Ansel Elgort y Dave Franco -quien también intentaron conseguir el papel- no tenían: fama. Además, a sus 26 años el actor nacido en Los Angeles, mantenía un aire similar de misterio y gusto por los problemas que Ford tenía en su juventud, cuando interpretaba papeles como el embustero Bob Falfa en American Graffiti, dirigida por Lucas.

Con su estrella elegida y presentada oficialmente en una convención mundial de "Star Wars" en Londres, Han Solo se adentró en un rodaje que resultó problemático, algo que las primeras películas de "Star Wars" tampoco pudieron evitar.

Una célebre carta que Alec Guinness, el primer Obi-Wan Kenobi, escribió, daba cuenta de la poca fe que había en torno al proyecto en 1976. “No puedo decir que esté disfrutando la película -me llegan unos diálogos terribles en páginas rosa- y ninguno aclara la personalidad de mi personaje o lo hace al menos soportable”, comentó el inglés.

En la década de 1970 Hollywood no estaba bajo los miles de ojos de medios y fanáticos en la búsqueda de cada detalle que pueda resultar noticioso del rodaje de una nueva gran producción, que hoy se realizan bajo el mayor de los secretismos.

La primera gran primicia en torno a Han Solo fue una bomba. En junio de 2017 se anunció que Miller y Lord fueron despedidos por la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, por “diferencias creativas”. Las discrepancias, al parecer, eran la inclinación de los directores hacia la improvisación de los actores, una falta de control en una producción tan grande y los choques constantes con los guionistas de la película, Lawrence Kasdan y su hijo Jonathan.

Tras hacerse público el despido, Disney y Lucasfilm anunciaron rápidamente el reemplazo de los cineastas. Fue Ron Howard, un viejo conocido de Lucas (como actor también apareció en American Graffiti) que aceptó la tarea y rápidamente voló hacia Londres para completar el rodaje de Han Solo.

El director Ron Howard.

La opción de Howard era una segura. No solo el director -que ganó dos Oscar con Una mente brillante- ya había trabajado para el estudio (dirigió Willow. en la Tierra del Encanto), sino que su filmografía diversa y trabajo como productor le daban el perfil que la historia, una mezcla de western y película de robos, necesitaba para ser completada.

Más allá de las dudas en torno al trabajo de Ehrenreich y al reemplazo súbito de los directores, el resto del elenco de Han Solo ofrece algunas seguridades para los fanáticos.

Donald Glover como Landro Calrissian.

En contrapartida del hosco Han, en la película también aparece el actor y músico Donald Glover, quien viene incendiando internet en las últimas semanas con su video de This Is America. Glover interpreta a Lando Calrissian, amigo de Solo y dueño original de la nave Halcón Milenario. Emilia Clarke, protagonista de Game of Thrones, también tiene un papel estelar como el interés romántico del protagonista y Woody Harrelson y Paul Bettany completan el reparto.

Tras haber sido estrenada en un evento especial del Festival de Cine de Cannes -donde recibió comentarios positivos- la película de Howard debe probar que tiene la misma puntería que Rogue One demostró y así mantener al público interesado en más Star Wars. Incluso para Han Solo, que siempre dispara primero, el blanco no está fácil.