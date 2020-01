Premios Oscar 2020: ¿dónde y cuándo ver las películas nominadas?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No hace tanto, los uruguayos llegábamos a la ceremonia del Oscar sin haber visto la mayoría de las nominadas. Desde hace años, en una tendencia que se aceleró con el ingreso de Netflix a la contienda y la simultaneidad mundial de las películas importantes, se puede llegar a los premios teniendo vistas una buena parte de las películas. Entonces, considerando que hoy se dieron a conocer las candidatas para los premios de la Academia, a entregarse el próximo 9 de febrero, va el repaso para saber dónde y cuándo poder ver las competidoras.

lista Las nominadas a mejor película

Contra lo imposible

Titulada originalmente Ford v Ferrari, la película protagonizada por Christian Bale y Matt Damon, sobre el duelo de Ford con Ferrari en las 24 horas de Le Mans en 1966, estuvo en cartelera en Uruguay, por donde paso sin hacer mayor ruido. Ya bajó de cartel y de momento, no está disponible en ningún servicio de streaming.



También nominada a: mejor montaje de sonido, mejor mezcla de sonido y mejor montaje.

El irlandés

Se estrenó en Cinemateca, donde ya bajó de cartel, pero está disponible en Netflix, la plataforma por la que fue concebida originalmente. Es el film de Martin Scorsese sobre la mafia (otra vez), que protagonizan Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, y es una de las más comentadas de la temporada.



También nominada a: mejor actor secundario (Al Pacino, Joe Pesci), mejor vestuario, mejor montaje, dirección (Martin Scorsese), guion adaptado, mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejores efectos especiales.

Jojo Rabbit

La singular comedia de Taika Waititi sobre un niño que está fanatizado por los nazis, y tiene de amigo imaginario a Adolf Hitler en plena Segunda Guerra Mundial, se estrenó el pasado jueves en los cines locales, así que está disponible en varias salas del circuito local.



También nominada a: mejor actriz secundaria (Scarlett Johansson), mejor vestuario, mejor montaje, mejor guion adaptado, diseño de producción.

Guasón

Se estrenó en cines locales el 3 de octubre y, para acompasar la tendencia mundial, ha sido un éxito de taquilla por aquí también. El retrato de uno de los populares villanos de DC, que acaba de darle un Globo de Oro a mejor actor a Joaquin Phoenix, sigue estando en cartel en dos funciones (en Grupocine de Torre de los Profesionales y en Movie de Montevideo, a las 22.30 y 22.45 respectivamente); y ya empieza a llegar a los servicios de streaming, para alquilar. Desde este jueves quedará para alquilar en NSNow y Claro Video, por ejemplo.



También nominada a: mejor vestuario, mejor banda sonora, mejor montaje de sonido, mejor mezcla de sonido, mejor montaje, mejor dirección (Todd Phillips), mejor actor (J. Phoenix), mejor guion adaptado, mejor fotografía, mejor maquillaje y peluquería.

Mujercitas

La adaptación cinematográfica de la clásica novela de Louisa May Alcott, ahora dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Saoirse Ronan, Emma Watson y Florence Pugh, llegará a cines uruguayos el 30 de enero.



También nominada a: mejor actriz secundaria (Florence Pugh), mejor vestuario, banda sonora, mejor actriz (Saoirse Ronan), guion adaptado.



1917

La revelación de la temporada, la película bélica de Sam Mendes sobre el periplo de dos soldados británicos en la Primera Guerra de Mundial, picó en punta como favorita tras triunfar en los Globos de Oro. A la cartelera uruguaya llegará también el 30 de enero.



También nominada a: mejor banda sonora, mejor montaje de sonido, mejor mezcla de sonido, mejor dirección (Sam Mendes), mejor guion original, mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejores efectos especiales, mejor maquillaje y peluquería.



Había una vez... en Hollywood

La más reciente película de Quentin Tarantino, otra que salió muy bien parada de los 77° Globos de Oro, se estrenó en agosto en cines locales y estuvo un buen tiempo en cartel. Pero hace rato está para alquilar en los servicios de streaming (Cablevisión Flow, NSNow y Claro Video).



También nominada a: mejor actor secundario (Brad Pitt), mejor vestuario, mejor montaje de sonido, mejor edición de sonido, mejor dirección (Q. Tarantino), mejor actor (Leonardo DiCaprio), mejor guion original, mejor fotografía, mejor diseño de producción).



Parasite

Es una de las figuras destacadas de la temporada de premios. La excelente película surcoreana de Bong Joon-ho se estrenará en Uruguay el 23 de enero, y estará tanto en el circuito comercial como en Cinemateca. Se metió en la pelea a mejor película, con su historia sobre una familia desempleada y el vínculo con una familia de ricos, y suma varias candidaturas en los premios de la Academia.



También nominada a: mejor montaje, mejor dirección (Bong Joon-ho), guion original, mejor película de habla extranjera, diseño de producción.

Marriage Story

A diferencia de El irlandés y Los dos Papas, el film de Noah Baumbach sobre la crisis definitiva de un joven matrimonio, llegó directo a Netflix, catálogo en el que quedará disponible para ser disfrutada. Vale la pena (nunca mejor dicho).



También nominada a: mejor banda sonora, mejor actor (Adam Driver), mejor actriz (Scarlett Johansson), mejor guion original.

MÁS OPCIONES Otras nominadas que se pueden (o podrán) ver

Por fuera de la categoría de mejor película, hay otras producciones en competencia que se pueden ver por aquí. A continuación, el repaso:

El escándalo

Tiene tres nominaciones: a mejor actriz secundaria (Margot Robbie), mejor actriz (Charlize Theron) y mejor maquillaje y peluquería; es sobre las denuncias de acoso sexual al director de Fox News, y se estrena este jueves.

Los dos Papas

Compite en los rubros de mejor actor secundario (Anthony Hopkins), mejor actor (Jonathan Pryce) y mejor guion adaptado. Como El irlandés, pasó por Cinemateca, y se la puede ver en Netflix, su plataforma original. Es sobre un encuentro ficticio, y la relación que se original de eso, entre el papa Benedicto XVI y su sucesor, el papa Francisco.

Star Wars: el ascenso de Skywalker

Con tres nominaciones también aparece el Episodio IX de Star Wars: sus candidaturas son a mejor banda sonora, mejor montaje de sonido y mejores efectos especiales. Está en cines, Cinemateca incluido.

Dolor y gloria

El último film del español Pedro Almodóvar también se pudo ver en Cinemateca, hace ya unos cuantos meses. Esta historia de un director de cine retirado, un viejo amor y una madre enferma, está nominada a mejor película de habla extranjera y a mejor actor (Antonio Banderas) para los próximos Oscar, y se puede ver on demand: está para alquilar en los servicios de NSNow y Claro Video.

Judy

La biopic sobre Judy Garland se estrenará en Uruguay el 6 de febrero, y viene de darle un nuevo Globo de Oro a Renée Zellweger, como mejor actriz. Zellweger también compite a mejor actriz en los premios de la Academia; la otra candidatura es por vestuario y maquillaje.

Toy Story 4

Las dos nominaciones de la última entrega de esta adorable saga animada sobre unos juguetes muy especiales, son a mejor película animada y a mejor canción original, por "I Can’t Let You Throw Yourself Away". Está para alquilar en Cablevisión Flow, NSNow y Claro Video.

El caso de Richard Jewell

Lo nuevo del director Clint Eastwood se estrenó recientemente en cines locales, y tiene funciones en varias salas. Consiguió una nominación al Oscar: a mejor actriz de reparto, para Kathy Bates.

Ad Astra

​La crítica dice que es una de las mejores actuaciones de Brad Pitt hasta la fecha. Sin embargo, la única nominación que obtuvo esta travesía especial de ciencia ficción, de cara a los Oscar, es a mejor mezcla de sonido. Estuvo en cines, y a fines de mes llegará a los servicios de streaming (NSNow, por ejemplo) para alquilar.

Entre navajas y secretos

​Tiene un gran elenco, la dirige Rian Johnson y es un thriller gracioso con obvios vínculos con Agatha Christie. Su nominación a los próximos Oscar es por guion original; y todavía se la puede ver en salas uruguayas, en Life Cinemas 21 y Alfabeta, y en Movie Montevideo.

El faro

​Robert Eggers (La bruja) vuelve al terror psicológico en esta película que protagonizan Robert Pattinson y Willem Defoe, y que está nominada a mejor fotografía. Su estreno en Uruguay está previsto para el 5 de marzo.

El Rey León

Por sus efectos especiales también está nominada El Rey León, versión renovada de un clásico de Disney, disponible para alquilar tanto en Cablevisión Flow como en NSNow y Claro Video.

Maléfica: dueña del mal

La secuela del film de Disney que protagonizan Angelina Jolie y Elle Fanning, tiene una candidatura a mejor maquillaje y peluquería. Se la puede ver en cines locales (en Movie Montevideo, Portones y Nuevocentro, con funciones temprano en la tarde), y ya está para alquilar en NSNow.

Rocketman

La biopic sobre Elton John consiguió su única nominación por la canción "I’m Gonna) Love Me Again", a mejor canción original. Por ese tema, viene de ganar un Globo de Oro. La película está en Cablevisión Flow, Claro Video y NSNow, para alquilar.

Frozen II

La secuela del taquillero film de Disney no consiguió meterse en la pelea del Oscar a mejor película animada, pero sí aspira a la estatuilla de mejor canción original, por "Into the Unknown". Frozen II está en cartel y tiene funciones en una cantidad de salas.

Cómo entrenar a tu dragón 3

Nominada a mejor película animada, esta secuela se puede ver en streaming en HBO Go, Cablevisión Flow y NSNow.

I Lost My Body

Está nominada a mejor película animada también, pero es una animación para adultos. Es un drama francés que fue premiado en Cannes, es de Jérémy Clapin y fue estrenada en Netflix, donde se la puede ver.

Klaus

Otra de las competidoras en el rubro de película animada es Klaus, que también está en Netflix. Es una comedia familiar sobre el asunto navideño, y ha recibido buenas críticas a nivel mundial.

American Factory

Lo que menos llega a Uruguay de lo vinculado a la temporada de premios, suele estar en la rama del documental. Sin embargo, el streaming ha cambiado la realidad. La nominada American Factory, sobre la fábrica de un multimillonario chino que tiene que sortear la adversidad de la realidad estadounidense, está en el catálogo de Netflix y es, además, el primer documental de la compañía productora de Barack y Michelle Obama.

Al filo de la democracia

Es la otra nominada a mejor documental que está disponible en Netflix. Es un film brasileño y político, sobre la crisis vivida en el vecino país y el impacto que eso tuvo en el gobierno, y en la sociedad toda.

Life Overtakes Me

Nominado a mejor corto documental, es un drama sobre cientos de niños que están refugiados en Suecia, y sufren lo que se conoce como Síndrome de la Resignación. También está en Netflix.

In the Absence

En la categoría de mejor corto documental, también está esta película sobre el naufragio del ferry Sewol en Corea del Sur, ocurrido en 2014; y el reclamo de justicia de las familias de los 300 fallecidos. Se lo puede ver, con subtítulos en inglés, en el sitio web Field of Vision.

Walk Run Cha-Cha

El otro aspirante a la estatuilla de mejor corto documental que se puede ver on demand, es este retrato sobre una pareja que no pudo vivir la juventud, a causa de la guerra de Vietnam, y que ya en la adultez, encuentra la pasión en la pista de baile. Está en el sitio web del New York Times.

Brotherhood / Nefta Football Club / The Neighbors’ Window



Algunos de los nominados a mejor cortometraje de acción real, están disponibles en la plataforma Vimeo. Brotherhood es sobre la vuelta a casa, después del combate, de un tunecino. Nefta Football Club es sobre dos hermanos fanáticos del fútbol, que encuentran en un desierto, a un burro usando auriculares. The Neighbors’ Window cuenta la historia de una mujer hastiada de su rutina, que de repente se ve sacudida por la llegada de unos jóvenes vecinos a los que puede espiar.

Hair Love / Kitbull / Sister



Entre los que van por el Oscar a mejor cortometraje animado está Hair Love, sobre un padre afroamericano que le enseña a su hija, por primera vez, cómo peinarse; se puede ver en YouTube. También está en YouTube Kitbull, de Pixar, sobre el vínculo entre un gatito y un pitbull; y en Vimeo se puede ver Sister, de la multipremiada Siqi Song, sobre un hombre que recuerda su propia infancia y a su molesta hermana.

más películas Las que aún no se ven

A Beautiful Day in the Neighborhood consiguió una nominación al Oscar, a mejor actor secundario por el trabajo de Tom Hanks. A cines uruguayos llegaría en febrero, aunque todavía no tiene fecha confirmada.

Harriet, que tiene dos candidaturas —mejor actriz para Cynthia Erivo y mejor canción por "Stand Up"—, es otra de las películas sin fecha de estreno; al igual que el drama Breakthrough, nominada a mejor canción por "I’m Standing With You".

Por otro lado, Avengers: Endgame y Sr. Link, nominadas a mejores efectos especiales y a mejor película animada respectivamente, estuvieron en cartel en Uruguay y de momento, no pueden verse en streaming.

Y después, en las categorías de cortos y documentales, hay varios que no se encuentran disponibles: Learning to Skateboard in a War Zone if You’re a Girl y St. Louis Superman (nominados a mejor corto documental); Saria

y A Sister (mejor corto de live action); Dcera (Daughter) y Memorable (mejor corto animado); y The Cave, For Sama y Honeyland (documental).