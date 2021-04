Premios Oscar 2021: los regalos que reciben los nominados, valuados en 205.000 dólares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El propósito de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas es que nadie se vaya con las manos vacías de los Premios Oscar, por lo que aprobaron un paquete de regalos muy especial que fue entregado a cada uno de los nominados.

Hayan ganado o no una estatuilla, los nominados a las 23 categorías recibirán una “Goodie bag of everyone wins” (bolsa de regalos para que todos ganen) valuada en 205 mil dólares.

La empresa de marketing Distinctive Assets fue la encargada de crear este combo y su fundador Lash Fary, aclaró que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood no tiene ninguna asociación con los regalos, sino que ellos se dedican a establecer negocios con diferentes marcas para obtener oportunidades de marca dentro de la industria del entretenimiento.



“La bolsa de regalos para nominados de Everyone Wins de este año está llena de marcas increíbles que abrazan la diversidad, la inclusión, la salud y la filantropía”, anunció la agencia en sus redes para dar a conocer la variedad de productos.



Las marcas reciben su recompensas de su inversión a través de menciones de celebridades en programas de entrevistas o redes sociales.



Aquí hay una lista de algunos de los regalos que contiene la costosa caja para los nominados al Oscar:



-Acceso a una exclusiva obra de arte digital que se subastará

-10 sesiones de entrenamientos personalizados con el famoso entrenador Alexis Seletzky

-Un procedimiento de liposucción con el cirujano plástico doctor Thomas Su

-Exclusivas botellas de bebidas como whisky bourbon añejo de Weed Cellars, edición limitada de Trust Me Vodka y el tequila Antigua Cruz Añejo Cristalino

-Un set de tés orgánicos de la firma Cup of Té.

-Cuatro noches en el Sailrock Resort en Turcos y Caicos por un valor de 10.000 dólares

-Tres noches en el lujoso resort Casa del Campo, ubicada en República Dominicana, valuada en hasta 3000 dólares

-Tres noches en una eco suite en el Kahari Resort en las Bahamas. Cuatro noches en el spa Golden Door, que ha sido votado como el destino de relajación número uno del mundo.

-Zapatos de la firma portuguesa Loci

-Joyas de cristal de OMGigi

-Un libro de recetas

-Un juego de mesa Exploding Kittens

-El diario Happiness Planner donde pueden escribir tanto en papel o digital y un rastreador Tractive para localizar mascotas.

-Sofisticadas galletas, obleas de chocolate y nueces