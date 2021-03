Premios Oscar 2021: las mujeres y el streaming hacen historia en las nominaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mank, la oda en blanco y negro de David Fincher a El Ciudadano, lidera la carrera por los premios Óscar con 10 de las nominaciones reveladas este lunes, en las que las mujeres batieron récords.

El drama de Netflix sobre el guionista de Hollywood Herman J. Mankiewicz aparece despegado de sus competidores tras el anuncio transmitido en vivo, en el que seis películas recibieron seis nominaciones cada una, incluida Nomadland y el drama de tribunales El juicio de los 7 de Chicago.

En un año en el que 70 mujeres recibieron 76 nominaciones, una cifra sin precedentes, dos cineastas compiten por la codiciada estatuilla por mejor dirección: Chloe Zhao (Nomadland) y Emerald Fennell (Hermosa venganza). Ambas se estrenarían en Uruguay en abril.

Las nominaciones reducen el campo de los aspirantes al Óscar, clímax de la temporada de premios de Hollywood, cuya 93° edición fue pospuesta al 25 de abril por la pandemia de COVID-19.



Zhao, nacida en Pekín, es la primera mujer no blanca nominada como directora, mientras que Aaron Sorkin (El juicio de los 7 de Chicago, de Netflix) tuvo que conformarse con una nominación a guion adaptado después de quedar fuera de la categoría frente artistas como Fincher y al danés Thomas Vinterberg (Another Round).

Los contendientes al Óscar se conocen dos semanas después de unos Globos de Oro criticados por no nominar películas con elencos negros, pero la Academia le otorgó seis nominaciones al drama sobre los derechos civiles Judas and the Black Messiah, incluidas las de mejor actor de reparto para Daniel Kaluuya y LaKeith Stanfield.

Las otras películas empatadas en segundo lugar detrás de Mank con seis nominaciones son el drama de inmigrantes coreano-estadounidenses Minari, la desgarradora crónica de la demencia El padre, por la cual el oscarizado Anthony Hopkins fue nominado por sexta vez como actor; y Sound of Metal (Amazon Prime), sobre baterista que pierde la audición.

Ningún film de habla hispana competirá este año como mejor película internacional, aunque El agente topo, de la chilena Maite Alberdi, fue nominada al Óscar a mejor documental. Está en Netflix.



Los sonidistas mexicanos Jaime Baksht y Carlos Cortés competirán en tanto por el Óscar por su trabajo en Sound of Metal.

Antes del anuncio de las nominaciones, el presidente de la Academia, David Rubin, confirmó que los premios se transmitirían desde la histórica estación ferroviaria Union Station de Los Ángeles, así como desde el Teatro Dolby en Hollywood, su tradicional sede.

La actriz Priyanka Chopra Jonas y su esposo, la estrella del pop Nick Jonas, leyeron luego el listado de los nominados en una transmisión en vivo.

Los cambios que trajo la pandemia

Netflix lideró las nominaciones ayer, no sólo con Mank y El juicio de los 7 de Chicago, sino también con La madre del blues, sobre la cantante de los años 1920 Gertrude “Ma” Rainey.

El film le valió a Chadwick Boseman una nominación póstuma a mejor actor luego de su muerte de cáncer en agosto pasado. Pero Boseman se perdió una segunda nominación como actor de reparto en Cinco sangres de Spike Lee, también de Netflix, que solamente obtuvo una nominación a la banda sonora original.

Además de las seis candidaturas para Sound of Metal, Amazon Prime Video también obtuvo tres candidaturas por la película sobre los derechos civiles Una noche en Miami y dos más por Borat Subsequent Moviefilm.

Aún así, los títulos más destacados de las plataformas deberán superar a Nomadland, que ganó los principales trofeos en los festivales de Venecia y Toronto y arrasó en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, premios de la crítica. Road movie íntima y contemplativa, la película de Chloe Zhao fue producida por Searchlight, una subsidiaria de Disney que ya estuvo detrás del éxito en los Óscar de La forma del agua y Birdman. Y su campaña promocional tuvo la buena idea de incluir proyecciones privadas al aire libre, lo cual podría ser una ventaja.

Nomadland

Zhao es la primera mujer en recibir cuatro nominaciones en un solo año: por dirección, montaje, guion original y como productora en la categoría de mejor película.

El director de Contagio, Steven Soderbergh, producirá esta edición afectada por la pandemia, que tendrá un número récord de candidatos potenciales (366) después de que la Academia decidió admitir más títulos de streaming y películas estrenadas a principios de 2021.