Premios Globo de Oro 2020: la lista de todos los ganadores

Los Globo de Oro, los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, dio a conocer anoche sus ganadores, tanto en las categorías de cine como de televisión.

Con Ricky Geravais como anfitrión, la ceremonia que se celebró en el hotel Beverly Hilton de Los Angeles dio por comenzada oficialmente la carrera hacia los galardones más esperados de la temporada: los Oscar, que se entregarán el próximo 9 de febrero.

Aquí, la lista completa de ganadores de los Globo de Oro 2020:



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Laura Dern, mejor actriz de reparto por Historia de un matrimonio.

Laura Dern. Foto: Reuters

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Missing Link



MEJOR GUION

Quentin Tarantino ganó el Globo de Oro a mejor guion por Había una vez... en Hollywood.



MEJOR ACTOR - DRAMA

Brian Cox, Succession



MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

Parasite



MEJOR ACTRIZ - COMEDIA Y/O MUSICAL

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag



MEJOR SERIE - DRAMA

Succession



MEJOR ACTOR DE REPARTO EN MINISERIE Y/O PELÍCULA HECHA PARA TELEVISIÓN

Stellan Skarsgård se llevó el galardón a mejor actor de reparto en TV por Chernobyl

Ganadores. Foto: AFP

MEJOR ACTOR EN MINISERIE Y/O PELÍCULA HECHA PARA TELEVISIÓN

Russell Crowe, The Loudest Voice



MEJOR ACTOR - COMEDIA Y/O MUSICAL

Ramy Youseff, Rami



MEJOR PELÍCULA - DRAMA

1917



MEJOR PELÍCULA - COMEDIA

Había una vez... en Hollywood



MEJOR ACTRIZ - DRAMA

Renée Zellweger, Judy



MEJOR ACTOR - DRAMA

Joaquin Phoenix, Guasón

Joaquin Phoenix, ganador de un Globo de Oro. Foto: Reuters

MEJOR ACTRIZ - COMEDIA Y/O MUSICAL

Awkwafina, The Farewell



MEJOR ACTOR - COMEDIA Y/O MUSICAL

Taron Egerton, Rocketman



MEJOR ACTOR DE REPARTO

Brad Pitt, mejor actor de reparto por Había una vez... en Hollywood



MEJOR DIRECTOR

Sam Mendes recibe el premio mejor director por 1917



MEJOR BANDA SONORA

Guasón, Hildur Guonadottir



MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Elton John y Bernie Taupin, compositores de la mejor canción original.

"(I'm Gonna) Love Me Again", Rocketman



TELEVISIÓN

MEJOR SERIE - COMEDIA Y/O MUSICAL

Fleabag



MEJOR MINISERIE Y/O PELÍCULA

Chernobyl



MEJOR ACTRIZ - DRAMA

Olivia Colman, The Crown



MEJOR ACTRIZ - MINISERIE Y/O PELÍCULA

Michelle Williams, Fosse/Verdon



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Patricia Arquette, The Act



PREMIO CAROL BURNETT

Ellen DeGeneres

PREMIO CAROL BURNETT: Ellen DeGeneres. Foto: Reuters

PREMIO CECIL B. DEMILLE

Tom Hanks