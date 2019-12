Las preguntas que tiene que responder "El ascenso de Skywalker", el final de "Star Wars"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es el final de una saga que desde 1977 ha ido ganando seguidores en todo el mundo. Star Wars, la historia de la familia Skywalker, centro de esta franquicia, bien podría ser un drama de Shakespeare donde las intrigas, asesinatos, duelos y el honor son los ingredientes de esta historia que se desarrolla “hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana”. El final lo había puesto Richard Marquand con el sexto episodio: El regreso del Jedi. Fue George Lucas, creador de la serie, quien decidió en 1999 contar el inicio, o sea cómo el joven Anakin Skywalker se convierte en Darth Vader.

Desde que Disney compró LucasFilm en 2012 por 4.050 millones de dólares, el universo de Star Wars no solo se expandió en películas: también en franquicias, series animadas e historias derivadas como Rogue One o Solo: una historia de Star Wars, que se estrenaron en cine y también en la flamante plataforma de Disney. Hay parques temáticos, aviones y muchísimos juguetes con los personajes de Star Wars.

Este jueves, con el estreno en Uruguay de Star Wars: el ascenso de Skywalker, se completa la historia que desde hace 42 años ha despertado pasiones en millones de espectadores de todo el mundo. La trama ha tenido sus puntos altos y bajos en estos años (como los aburridos episodios I y II), pero gracias a J.J. Abrams logró ganar nuevos aires.

El director de Super 8, la saga Star Trek y creador de series como Lost y Alias, se puso al frente del resurgimiento de Star Wars luego del final que se había planteado en el Episodio VI, El regreso del Jedi. Abrams dirigió el Episodio VII: El despertar de la fuerza y vuelve a dirigir este cierre de la trilogía. El octavo capítulo, Los últimos Jedi, fue dirigido por Rian Johnson quien se encargó de llevar la saga por rumbos distintos, no del todo aceptados por los fanáticos, pero sí por los críticos.

Star Wars. El ascenso de Skywalker, promete imágenes impresionantes. Foto: Difusión

Abrams decidió agrandar el universo, sumarle nuevos personajes y romper con varios dogmas de la franquicia. La historia dejó de girar en torno a los hermanos Skywalker (Star Wars siempre fue una saga sobre la historia de esa familia), dando paso a nuevos personajes como Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) y Poe (Oscar Isaac) que, en apariencia, nada tienen que ver con los Skywalker.

Finn (John Boyega) junto a una nueva aliada, Jannah (Naomi Ackie) luchando contra la Primera Orden

SI bien se había anunciado que El ascenso de Skywalker iba a ser la película más larga de la saga, luego de pasar por la edición quedó con una duración de 141 minutos, dejando a Los últimos Jedi, con sus 152 minutos como el capítulo más largo.

Con tantas dudas acerca de este último episodio, aquí va una guía con las preguntas que se deberían de responderse en este capítulo final de Star Wars.

Quiénes son los padres de Rey y por qué es tan poderosa

Daisy Ridley como Rei en Star Wars: el ascenso de Skywakler

A primera vista podría parecer una tontería preguntarse el origen de este personaje que apareció en el Episodio VII, El despertar de la fuerza, pero gracias al protagonismo y los poderes que ha desarrollado sin un entrenamiento Jedi, Rey se convirtió en uno de los grandes misterios de esta etapa.

“Seguimos regresando a ‘¿Quién es Rey?’, y cómo podemos dar la respuesta más satisfactoria de manera objetiva, porque obviamente la gente está interesada en saber si hay más que aprender sobre la historia de Rey, y más importante quién es ella como personaje”, dijo el guionista Chris Terrio, quien firma el guion junto a Abrams.

Sobre sus poderes, Rey, al igual que Luke Skywalker, no tuvo un entrenamiento completo. Aunque la joven (como también demostró Leia en Los últimos Jedi) domina la fuerza y es capaz de hacer cosas que solo un maestro podría lograr.

¿Rey se pasará al lado oscuro?

Una imagen del adelanto dio a entender que la joven podría ser tentada por el Lado Oscuro de la Fuerza, aunque ya se sabe que las visiones en la saga iniciada por George Lucas no siempre se cumplen. Por ejemplo, Luke también se vio convertido al Lado Oscuro mientras entrenaba con Yoda.

¿Quién era el emperador Snoke?

Cuando se estrenó El despertar de la fuerza, Snoke fue mostrado como el líder de la Primera Orden que sustituyó al Imperio Galáctico, aunque su participación fue corta ya que fue derrotado por su propio discípulo, Kylo Ren (Adam Driver). Eso sí, cómo hizo para convertirse en emperador cuando nunca se lo había mencionado antes, sigue siendo una interrogante para los seguidores. Esa es una de las cuestiones que se plantean todos desde que resurgió esta franquicia.

¿Cómo hizo el Emperador para seguir con vida?

Todos recordamos el final de El regreso del Jedi, cuando Darth Vader vuelve al lado luminoso de la fuerza y vence al Emperador, a quien arroja a un foso mientras destruían la Estrella de la Muerte. Pero el personaje no estaba destruido, como se supo desde que se conoció el adelanto de esta nueva película. La risa del Emperador Palpatine vuelve a sonar en la galaxia, pero cómo hizo para seguir con vida y cuál será su participación ahora, son las nuevas interrogantes que tendrán que responderse.

¿Quién es el padre de Anakin Skywalker?

Aquí hay que irse muy al pasado, hasta el Episodio I: la amenaza fantasma. Anakin fue anunciado como el elegido, quien lograría destruir de una vez y para siempre a los enemigos de los Jedi, aunque se pasó al Lado Oscuro. Igualmente la interrogante sobre el padre de Anakin siguió sin responderse. Por tratarse de la última película de la saga, se dijo que tendrá flashbacks, y es probable que también se pueda saber sobre el origen del gran villano de la saga.

¿Por qué Ben Solo se pasó al lado oscuro?

Ben es el hijo de Han Solo (Harrison Ford) y la Princesa Leia, aunque lo conocemos como Kylo Ren, el villano de esta nueva trilogía. Claro que los motivos que llevaron al joven para pasarse al lado oscuro siguen sin estar del todo claros. Se supo que su tío, Luke Skywalker intentó matarlo mientras dormía cuando vio la maldad en su interior. Sigue sin saber cómo logró entrenarse en el Lado Oscuro o cuándo conoció a su líder, Snoke.

¿Qué sucederá con Kylo Ren?

Como se dijo, es el villano, aunque Star Wars se caracteriza por buscar la redención de los villanos. Lo que sucedió antes con Darth Vader podría volver a darse con Kylo Ren. Y su cambio de bando puede ser la clave para destruir la Primera Orden de una vez por todas.

¿Se regresará a Endor?

Una vez más la razón de esta pregunta está en el adelanto. Además, allí fue donde se libró la batalla entre los rebeldes y el imperio, cuando los Ewok ayudaron a destruir los escudos de la Estrella de la Muerte. En el adelanto Rey camina por una jungla similar a la de Endor, donde aparece un viejo casco de esa película.

¿Por qué se llama El ascenso de Skywalker cuando ya no queda ninguno con vida?

Sin dudas acá hay trampa, ya que es complicado que Rey termine siendo la hija de Leia (quien sigue con vida en la historia pese al fallecimiento de la actriz Carrie Fisher) o Luke. ¿Será que Kylo Ren se pasa al bando de los buenos y recupera el apellido materno?, más dudas que certezas tiene este título.

¿Cómo continuará la saga?

La presidenta de LucasFilm, Kathleen Kennedy dijo que si bien la saga de los Skywalker concluye con esta película, “Star Wars no tiene que terminar”. De hecho no concluye con el episodio nueve ya que la serie The Mandalorian continúa expandiendo la historia sumando nuevos personajes y tramas, al igual que la película que producirá Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, la cual todavía sigue sin título definido.