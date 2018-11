Pink Floyd musicaliza el nuevo tráiler de "Roma", la promisoria película de Cuarón

"A principios de la década de 1970, en la Ciudad de México, una familia de clase media transita un año marcado por las turbulencias. Esta es su historia". Así de breve y abierta es la sinopsis de Roma, la nueva película de Alfonso Cuarón, en blanco y negro, y que ya ha cosechado premios y reconocimientos alrededor del mundo.

Con Roma, Netflix decidió cambiar la jugada, posiblemente para asegurarle las posibilidades de competir por premios internacionales y así zanjar algunas polémicas surgidas en el último tiempo. Por eso, el film llegará desde el 21 de noviembre a cines seleccionados, y el 14 de diciembre se estrenará en el servicio de streaming.

El nuevo tráiler, estrenado ayer, muestra a Cleo (interpretada por Yalitza Aparicio) como la empleada doméstica de una familia, y la protagonista de una historia de amor, vínculos y conflictos.

Prescindiendo del diálogo, el avance construye desde el detalle, un drama que promete ser otra gran obra del oscarizado Cuarón. Y a la secuencia de imágenes la musicaliza "The Great Gig in the Sky", de Pink Floyd, lo que refuerza su carga emocional.

Con Roma, Cuarón ya ganó el León de Oro en Venecia, y quedó ubicado como un posible candidato fuerte para la próxima temporada de premios.