A las piñas contra un tiburón gigante

Jason Statham es como una versión clase popular de Bruce Willis: es calvo, atlético, veterano y cuando se enoja, se enoja feo. Con ese humor ha peleado con cuanto se le ha cruzado. Pero, seguro que nunca con un tiburón prehistórico de 21 metros de largo. Ahora sí.

Es en Megalodón, una película de acción que lo tiene enfrentado un temible y gigantesco escualo. El resultado de tamaño combate se podrá ver en Uruguay desde este jueves.

Se convirtió en héroe de acción en su primera aparición en Juegos, trampas y dos armas humeantes de Guy Ritchie y eso pasó en 1998. Desde entonces ha tenido tres franquicias propias (El transportador, Crank y El mecánico), que es material de cable y ha participado en exitosas sagas ajenas como Los indestructibles y Rápido y furioso, una de las más taquilleras de la historia del cine y de la que habrá un spin off exclusivo para él y Dwayne Johnson.

Ninguna de sus películas (quizás dejando afuera las pretensiones de Ritchie, con quien también trabajó en Cerdos y diamantes o Colateral de Michael Mann) es carne de Oscar y sus actuaciones son tirando a limitadas, pero nadie les pide otra cosa. Igual nunca nada más disparatado que Megalodón.

Acá, Statham interpreta a Jonas Taylor, el único sobreviviente de un ataque de un tiburón que mató a todos sus amigos. No puede convencer a nadie de que el depredador era prehistórico medía más 21 metros y salió de las profundidades del océano. La experiencia no le hizo bien a Taylor, como era de esperar, y lo sobrelleva a base de cerveza. Aunque no está en su mejor forma, lo convocan a una misión para rescatar a varias personas —entre ellas, qué justo, su exesposa— que quedaron atrapadas en un sumergible hundido que está siendo -qué justo- atacado por ese tiburón megalodonte de 21 metros. Encima está cerca de una playa llena de gente.

La película es una de acción, con todos los ingredientes del género y con tiburones que, desde, precisamente, Tiburón a esta parte han avanzado como amenaza. Ultimamente incluso ha habido tormenta de escualos en alguna película.

Aunque con tiburones es otra cosa, Statham está acostumbrado al agua: fue miembro del Equipo Nacional Británico de Clavados, y llegó a salir en el puesto 12 en el campeonato mundial en 1992. Cuando se terminó esa carrera, intentó ser modelo (su papel más conocido es con el torso desnudo en un video de Erasure) y finalmente terminó en la actuación. O lo que sea que hace en las películas y que le ha servido tanto.