Phono-cinema unirá cine y música en la Sala Zitarrosa

Hasta el sábado, música y cine se unen en la Sala Zitarrosa. La 5° edición del festival Phono-cinema presentará lo mejor del cine documental musical contemporáneo. Originado en México en 2014, y presente en Uruguay desde su primer edición, en el festival se seleccionó a tres documentales que retratan distintas expresiones musicales .

Las exhibiciones, que comienzan hoy, se realizarán en la Sala Zitarrosa, que desde hace ya dos ediciones es co-productora y sede principal de la muestra. Además de los recitales que caracterizan la programación de la sala, desde 2015 se comenzó a sumar cine contemporáneo a su grilla anual, y Phono-Cinema funciona como puente entre el mundo de la música y el del cine.



La grilla

Hoy a las 21.00 se exhibe Ábalos, una historia de cinco hermanos, dirigida por los argentinos Josefina Zavalía y Pablo Noé. El documental muestra la historia de Los Hermanos Ábalos, una de las bandas legendarias de la música folclórica argentina, que en la década de los cuarenta dieron a conocer la música y las danzas tradicionales del monte santiagueño en los circuitos porteños de la época. Luego de 60 años, el último integrante vivo del grupo, Vitillo Ábalos, se embarca en una aventura para rescatar el repertorio que interpretó durante con sus hermanos.

Mañana, a la misma hora, se podrá ver Cairo Jazzman. The groove of a Mega City. El documental - una coproducción de Egipto y Alemania- muestra cómo se mezcla la música y la política en el corazón del mundo árabe. Dedicada al pueblo egipcio, narra la historia del Festival de Jazz de El Cairo, que se celebra a orillas del Río Nilo desde 2009, y su fundador, el pianista Amro Salah.

El sábado, también a las 21.00, se hará una función especial del film The Sound We See: A Montevideo City Symphony, realizado en soporte S8 y revelada artesanalmente. La película se creó en el marco del taller Sound We See Montevideo, brindado por Echo Park Film Center durante la segunda edición de Montevideo Cine Experimental. La función estará musicalizada en vivo por Nico Soto y Adrián Biniez, quienes compusieron la música original.

Como clausura del Phono-Cinema, el domingo a las 20.00 se realiza un recital especial en Ánima Espacio Cultural (Magallanes 1064). Actuarán los DJs Juan Chao y Superchango, y el grupo La Compañía de Acá.

El costo de las entradas es de 150 pesos. Hay promociones de dos por 200 pesos para Socio Espectacular, Rifa Arquitectura, Tarjeta Joven, TCC y socios de Cinemateca Uruguaya.