Peter Jackson dirigirá un documental sobre el último disco de The Beatles

Tras haberse metido con la Primera Guerra Mundial en They Shall Not Grow Old, el director neozelandés Peter Jackson se mete con otra guerra: la de los egos de los cuatro músicos ingleses que cambiaron la música.

Hoy, a 50 años del histórico concierto en la azotea de Apple Corps, en la página oficial de The Beatles se confirmó que el director de El señor de los anillos y El Hobbit estará a cargo de un documental construido a partir de 55 horas de material audiovisual y 140 horas de audio inédito, que fueron capturados a principios de 1969, cuando el cuarteto estaba grabando Let It Be.

"Las grabaciones que tenemos a disposición nos garantizan que esta película se convierta en la mejor experiencia de "mosca en la pared" que los fanáticos de los Beatles han soñado durante mucho tiempo", dijo Peter Jackson.

"Me sentí aliviado al descubrir que la realidad es muy diferente del mito", continuó Jackson. "Este es un increíble tesoro histórico. Claro, hay varios momentos dramáticos, pero ninguna de esas discordias con las que se ha asociado a este proyecto. Ver a John, Paul, George y Ringo trabajar juntos, crear desde cero canciones que ahora son clásicas, no solo es fascinante, sino que también es divertido, estimulante y sorprendentemente íntimo".

Durante esas sesiones de enero de 1969 nacieron varias canciones que se transformaron en clásicos de la banda inglesa, como "Let It Be" y "The Long And Winding Road". Let It Be, el álbum de esas sesiones, fue lanzado 18 meses más tarde, en mayo de 1970, después de que la banda se hubiera separado. Con la canción que da nombre al disco ganaron un premio Oscar a la mejor banda sonora.