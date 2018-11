Peter Dinklage: "Cuando uno se pega a la fama, termina perdiéndose"

—Peter, ¿entiendo que estuvieron trabajando en este proyecto con el director Sacha Gervasi durante años?



—Sí, desde que vi a Sacha por primera vez. Él vino a ver una obra que estaba haciendo, Ricardo III, en el Public. Salimos a cenar, la primera de cientos de cenas juntos. Me dio el breve guion que había escrito My Dinner with Hervé, que era su título también. Tenía cerca de 30 páginas y la mayor parte se centraba en la entrevista en sí con algunos flashbacks. Y pensé que era una gran idea. Yo no sabía mucho sobre Hervé. Sabía quién era, como todo el mundo: Tattoo, “el avión, el avión”. Y pensé que él era realmente fascinante, obvio, por mi tamaño. Sentía también curiosidad por ese otro tipo, y por la vida que llevaba, que se revelaba en las charlas con Sacha, y en su breve guion. Qué interesante era este tipo.

—¿Entonces te subiste al proyecto desde ese momento?



—Digamos que sí. Como con todo, es difícil conseguir financiamiento. Y por lo general ahora los documentales descubren y describen a estas personas menos conocidas. Y muy a menudo yo prefiero ver un documental. Me encantan los documentales de personas de las que no conocía su existencia. Pero Sacha se encontró con este hombre, y pasó algunas noches con él. La película lo condensa en una, pero él había pasado tres noches hablando con este tipo. Y ya que Sacha era el director y el guionista, fue excelente trabajar con alguien que había tenido una experiencia de primera mano. Además, las personas que conocieron y amaron a Hervé siguen estando por allí, y uno quiere ser respetuoso y rendir tributo, pero, al final, especialmente para mí como actor, uno tiene que adueñarse del proyecto. Porque uno nunca se va a convertir en él. Si no, uno estaría haciendo una imitación barata.

—¿Cuáles son los aspectos de él que tuviste que estudiar con más detenimiento para que te saliera bien?



—Tal vez su voz sea más conocida que él en sí. Por lo tanto antes de hacer cualquier cosa tuve que lograr eso: para mí, no para otros. Y si no podía hacer eso, no creo que hubiese aceptado el papel. Eso era muy específico. Y también cómo se veía. Tuvimos muchas interacciones sobre ese aspecto y luego decidimos que menos es más.

—¿De dónde piensas que vienen los demonios de Hervé? ¿Piensas que es un trauma de la infancia, o el hecho de que lo trataron como algo diferente durante la mayor parte de su vida? ¿Piensas que su actitud hacia la bebida y hacia las mujeres era un síntoma de ello o que lo exacerbaba?



—Sí, creo que la bebida despierta a los demonios en muchas personas. El hábito de la bebida es complicado, cambia las personalidades. Para mejor y para peor. Hay personas que a veces tienen algún problema con eso, y hay otras que no tienen problemas. Algunas personas son felices cuando están borrachas, otras son realmente malvadas cuando lo están. No lo juzgo a Hervé, y quisiera hablar demostrando el respeto debido hacia su persona y a sus seres queridos. Pero creo que él seguía esto, esta suerte de burbuja de fama que flotaba a su alrededor y creo que él a veces se apartó de lo que es importante. Y eso lo mostramos en la película. Él era muy caballero, inteligente y amante del arte. Era un pintor increíble y sé que continuó pintando, pero la fama se llevó su mejor parte. Y la fama es algo muy abstracto y que surge de un buen trabajo, y cuando uno se pega a la fama, sin la razón subyacente de ella, termina perdiéndose. Es mi opinión.

Tráiler de la película de HBO "My dinner with Hervé"

—La película muestra que Hollywood tiene también un costado oscuro.



—Hay que hacer dinero, como en cualquier negocio. Y si no estás trabajando, para que ellos te consigan dinero y si ya no estás produciendo dinero para ellos, entonces pierden el interés en ti. Pero eso es válido para cualquier negocio.

—¿Es más brutal en Hollywood que tal vez en otras industrias?



—Creo que es brutal si uno no puede tener control sobre su propia vida. Creo que si uno está seguro dentro de su propia persona y si uno toma sus propias decisiones no es tan brutal. No es válido para todo el mundo ya que conozco a muchos actores que trabajan desde jóvenes, y que tienen los pies bien sobre la tierra, gente hermosa que conozco. Pero creo que muchos actores, cuando son jóvenes no tienen control. Y esa es la parte peligrosa. Y es en ese entonces cuando muchas de estas personas jóvenes descarrilan. Porque la fama… tú sabes.

—Es tan ilusorio, ¿no? Y también es un poco amorfo en Los Ángeles.



—Puede ser un lugar muy solitario. Increíblemente solitario. Por eso vivo en Nueva York. Aún con lo loca que es la ciudad de Nueva York.

—Esperemos vivir en una sociedad que sea mejor en el trato con las personas diferentes, ya sea en lo físico o en cualquier otro aspecto. ¿Con qué elementos de Hervé te identificaste?



—No sé si es del todo diferente ahora. Creo que es diferente cuando tienes a un escritor que desea escribir un personaje más complicado para alguien de mi tamaño. Creo que Hervé tenía una filosofía más abierta, porque él no tuvo problemas para interpretar a Nick Nack y a todos esos papeles que estaban dirigidos a su tamaño. Tyrion (Lannister en Game of Thrones) fue escrito para alguien de mi tamaño, pero fue como si hubiese roto las paredes, y se transformó en una persona mucho más complicada, como yo lo soy, como lo es cualquiera que es una persona real. Pero tuve un momento en el set cuando el que caracterizaba a Roger Moore me metía en una maleta, que era una escena en El hombre con el revólver de oro. Y cuando estaba en esa maleta me pregunté si Hervé estaría de acuerdo con esto. Porque aún actuando en esa escena había un toque de humillación. Era como si dijese: ¿él estaba de acuerdo? No estoy totalmente seguro de que lo estuviera. Aunque él tenía un gran sentido del humor.



En esta película también participa Andy García como Ricardo Montalbán, compañero de Hervé en La isla de la Fantasía. Foto: Gentileza HBO

Una Película de HBO que llega en noviembre

Con fecha de estreno el próximo 10 de noviembre, a las 22.00 por HBO, My Dinner With Hervé se inspira en hechos reales y explora la amistad poco probable entre el periodista británico Danny Tate (Jamie Dornan) y Hervé Villechaize (Peter Dinklage), el famoso actor enano francés que antes había sido el antagonista de James Bond en El hombre con revólver de oro y uno de los protagonistas de la famosa serie La isla de la Fantasía. Un actor que supo vivir tiempos mejores, pero que ahora su fama se reduce a pequeñas participaciones en televisión. La película empieza con una solicitud de entrevista y se desarrolla a lo largo de una noche salvaje por la ciudad de Los Ángeles. Un encuentro que tendrá diversas consecuencias que le cambiará la vida estos protagonistas.

En esta película, escrita y dirigida por Sacha Gervasi también participan Andy Garcia, en el papel de Ricardo Montalbán (el compañero de Villechaize en la famosa serie de televisión de los años 70); la actriz Mireille Enos, quien interpreta a la novia de toda la vida de Hervé; la joven Oona Chaplin (nieta de Charles Chaplin e hija de Geraldine Chaplin) como la novia de Danny Tate, y David Strathairn (el de Buenas noches y buena suerte) como el agente de Villechaize.