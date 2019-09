El perro, mejor amigo del hombre y del cine: "Mi amigo Enzo" se suma a una tendencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los perros han recorrido un largo camino desde que Rover, un collie británico, se convirtió en el primer cánido en protagonizar una película. Eso fue en Rescued by Rover que es de 1905 y fue dirigida por Cecil Hepworth. Se trataba de un collie, como el perro más famoso de la historia del cine, Lassie, que incluso tiene una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood, al igual que Rin Tin Tin, otra estrella canina de la primera mitad del siglo XX. Y si de perros se trata, es imposible no recordar a Toto, el de Dorothy en El Mago de Oz, otro destacado.

Por lo visto, la presencia perruna ha sido exitosa en la industria y ha sabido adaptarse a nuevos tiempos. En una suerte de renovada moda por retratos audiovisuales de los vínculos de humanos y animales, se ubica ahora Mi amigo Enzo, desde hoy en cines.



Basada en el best seller de Garth Stein, The Art of Racing in the Rain, la película cuenta, desde la perspectiva del perro (el Enzo del título), los años de amistad junto a Denny, un piloto de carreras que lo bautizó en honor a Enzo Ferrari, figura histórica de la Fórmula Uno y el automovilismo todo.

Amablemente dirigida por Simon Curtis (responsable de Mi semana con Marilyn y Adiós, Christopher Robin), en Mi amigo Enzo se muestra cómo una mascota puede ser compañía y soporte emocional en los momentos difíciles de la vida humana. El drama, por momentos gracioso, pero sobre todo lacrimógeno, cuenta con Amanda Seyfried en el elenco, y con Kevin Costner como encargado de ponerle la voz al perro en el idioma original. Es una aventura sentimental, como para la familia.

Milo Ventimiglia y Amanda Seyfried en "Mi amigo Enzo". Foto: Difusión

Pero antes de Mi amigo Enzo, este año los perros ya tuvieron presencia importante en el cine, con películas que se estrenaron con bastante éxito de público a nivel local. Una fue Mis huellas a casa, sobre un cachorro que buscaba la manera de volver a su hogar, encontrando y ayudando a distintos personajes pintorescos en el camino. Se estrenó en febrero y superó los 11.000 espectadores en Uruguay.

Después, en mayo, llegó la segunda parte de La razón de estar contigo (la primera está en Netflix), nuevamente con Denis Quaid en el rol protagonista. Es una historia, también basada en un best seller, esta vez de W. Bruce Cameron, sobre Bailey, un perro leal que encuentra el significado de su existencia, ayudando a los humanos, al tiempo que va reencarnando en distintas razas. Por acá la vieron unos 6.000 espectadores.

Imagen de la película La razón de estar contigo: un nuevo viaje. Foto: Difusión

Además de las historias de acción real, los canes se destacaron en películas animadas, y actualmente se encuentra en cartel La vida secreta de las mascotas 2 (la primera parte también está en Netflix), que es un verdadero éxito de taquilla. En los cines nacionales lleva más de dos meses en cartel, y ya fue vista por más de 110.000 personas.

En este casillero se puede ubicar, aunque para un público mucho más infantil (porque La vida secreta de las mascotas la disfruta cualquier adulto que haya convivido con un animal, y el elenco abarca más que perros) Paw Patrol: Mighty Pups, todo un fenómeno entre los más chicos.

Que haya un perro -pasa con otros animales, pero con los canes se genera más identificación por cuestiones obvias- ha hecho de este tipo de películas, un formato de entretenimiento familiar que parece no tener caducidad. Habría que contar cuántas veces La Tele ha pasado una de Beethoven los fines de semana, y cuántas familias se reunieron alrededor de la pantalla para disfrutarla en la sobremesa.

La vida secreta de tus mascotas 2. Foto: Difusión

Entre animadas y no, una lista de imprescindibles en la categoría de perros protagonistas incluye a La noche de las narices frías, La dama y el vagabundo, Todos los perros van al cielo; la preciosa pero dramática Marley y yo; otros dramas como Colmillo blanco y Siempre a tu lado, (remake de la película japonesa Hachiko y también fuente de inspiración para un episodio de Futurama); y comedias ligeras como Marmaduke o Un chihuahua en Beverly Hills, por mencionar algunas.

Los perros han sido la compañía de una cantidad de adultos, de niños, de estrellas como Jim Carrey, Richard Gere, Elizabeth Taylor, Ethan Hawke, Jack Nicholson, Owen Wilson, y ahora también de Milo Ventimiglia, que con Mi amigo Enzo renueva esta veta cinematográfica de la tan mentada mejor amistad del mundo.