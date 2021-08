En el peor momento de su carrera, Johnny Depp será premiado por dos festivales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En los últimos años su nombre estuvo asociado solo a problemas, pero Johnny Depp acaba de recibir lo que seguramente serán, para él, un par de buenas noticias. Es que aún cuando su carrera como actor parecía truncada entre acusaciones de violencia de género, se prepara para la entrega de dos premios por su trayectoria cinematográfica.

El jueves pasado, el Festival de Karlovy Vary anunció que en su 55° edición, a celebrarse a fines de mes, homenajeará la carreras de este “ícono del cine contemporáneo”. “Admiramos su trabajo y estamos entusiasmados de otorgarle esta distinción", afirmó el director artístico del evento, Karel Och, y el director ejecutivo Krystof Mucha.

Y este lunes, un anuncio similar llegó desde el prestigioso Festival de Cine de San Sebastián español, que le dará el Premio Donostia en una 69° edición que se llevará a cabo entre el 17 y el 25 de setiembre. Se trata de un galardón honorífico que recibirá por ser "uno de los actores más talentosos y versátiles de la cinematografía contemporánea", informó el certamen.



“Con estos premios, el mensaje que se está lanzando es muy nocivo: ‘No importa que seas un maltratador si eres un buen actor’. Más en un momento tan crítico como el que estamos viviendo”, dijo la presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales de España, Cristina Andreu.

Los reconocimientos a nivel profesional se suman a otra noticia que Depp tuvo en los últimos días, una resolución a su favor en la feroz batalla judicial que mantiene con su exesposa Amber Heard. La actriz de Aquaman deberá probar qué hizo con los siete millones de dólares que recibió tras el divorcio y que debía donar al Hospital Infantil de Los Ángeles.



Con más de 90 interpretaciones a su espalda, Depp, que debutó en cine como víctima de Freddy Krueger en Pesadilla en lo profundo de la noche (1984), se convirtió en una figura de títulos importantes como El joven manos de tijera, Descubriendo el país de Nunca Jamás o la franquicia Piratas del Caribe. Tres veces nominado al Oscar, tiene un Globo de Oro por el musical Sweeney Todd (2007).

Pero aunque acumula personajes memorables y carismáticas actuaciones, el talento no logró salvarlo del hundimiento. En 2015, una recaída en su adicción al alcohol lo puso en jaque y todo empeoró al año siguiente, cuando Heard le pidió el divorcio y comenzó el conflicto legal que se extiende hasta hoy. El año pasado, el actor perdió un juicio por difamación contra el diario The Sun, que lo llamó “golpeador de esposas”. El juez determinó que eso era “sustancialmente verdadero” en un juicio que hizo salir a la luz detalles perturbadores de su vínculo con Heard.



Tras ese fallo, Depp debió renunciar a la próxima entrega de la película Animales fantásticos, el spin-off de Harry Potter que coprotagoniza, y declaró: “Mi vida y mi carrera no serán definidas por este momento”. Los premios de San Sebastián y Karlovy Vary parecen darle la razón.