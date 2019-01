La peor cara de Pico Mónaco: maltrató a periodistas uruguayas

Juan “Pico” Mónaco tuvo una primera aparición pública en Punta del Este para el olvido. El tenista fue contratado por la exclusiva marca de relojes Omega para asistir a un distinguido evento en Enjoy Punta del Este que tuvo lugar el sábado a la noche. Allí se mostró con cara de pocos amigos y mantuvo fuertes cruces con periodistas locales.

El deportista arribó contrariado al evento. Es que las dificultades en el tránsito por la maratón San Fernando hicieron que se demorara y llegara al compromiso más tarde de lo previsto. Cuando vio las cámaras presentes en el evento, su humor empeoró.

El cruce más fuerte lo mantuvo con la comunicadora y modelo Stephanie Delay, responsable de la cobertura estival de Fox Spots. Si bien Mónaco se negó a dar notas a lo largo del lanzamiento, la cámara del canal internacional lo interceptó a la salida camino al estacionamiento y él aceptó brindar unas declaraciones “solo porque era para Fox”.

Delay comenzó preguntando por el evento de relojes, y Mónaco respondió sonriente sobre su estrecho vínculo con la marca. Sin embargo, la comunicadora también quiso saber por las vacaciones del deportista junto a Pampita Ardohain , luego de la reconciliación que ellos confirmaron en las redes. Fue entonces que el deportista estalló. “No sabía que Fox se dedicaba a esas cosas”, contestó de mal modo, interrumpió la nota por la mitad y salió rápidamente del plano.

“¡No me podés hacer esto!”, se quejó con el productor, mientras la comunicadora yacía paralizada detrás de cámara sin entender la actitud del mediático argentino. Mónaco partió corriendo del hotel, mientras Delay se mostraba visiblemente afectada por la situación. “No me puede tratas así”, expresó.

Giannina Silva fue otra víctima del humor de perros de Mónaco. La reconocida comunicadora que cubre la temporada para Algo Contigo se acercó para saludarlo y pedirle una nota en medio del evento, pero la reacción del deportista fue letal. “No, más tarde, ¿no entendés?”, la increpó.

“Fue muy agresivo, yo me sentí violentada”, expresó la morocha a Tv Show. Según su relato, ella apenas atinó a decirle “buenas noches, bienvenido a Punta del Este”, cuando el mediático se le paró en los pedales. “No puede manejar ese nivel de grosería”, agregó Silva, y detalló que jamás una celebridad se había dirigido a ella de esa forma. “Muchas veces me han dicho que no quieren hablar, pero nunca con esa falta de educación”, cerró.

Otras periodistas radiales corrieron con la misma suerte. Se acercaron con su teléfono en el evento para obtener una declaración de Mónaco, pero este las ignoró y les pasó por al lado sin siquiera dirigirles la mirada. Actitudes que distan mucho de su ahora novia Pampita, que suele mostrarse a disposición de la prensa en cada evento que asiste.