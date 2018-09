Penélope Cruz: "La tecnología está a punto de devorarnos"

En la era de las redes sociales y del periodismo de "ciberanzuelos", del que recientemente fue víctima, la actriz española Penélope Cruz, que acaba de estrenar la película Todos lo saben, ve más necesaria que nunca una reflexión sobre el rápido desarrollo tecnológico.

"La tecnología es un monstruo que está creciendo tan rápido y sin reglas que no estamos preparados para ello, está a punto de devorarnos", advirtió en una entrevista con Efe la ganadora de un Oscar y musa del director español Pedro Almodóvar



Hace unas semanas, Cruz fue objeto de una entrevista falsa en un diario español, que se hizo viral y se tomó por cierta.

"Es importante que consigamos desarrollar algún tipo de control en internet en este sentido, porque se está haciendo daño a la prensa que hace su trabajo de manera honesta y que tiene una función importantísima de informar al ciudadano", opinó.

Además, la actriz ve prioritario proteger a los menores. "A los adolescentes de ahora les está tocando la peor parte de ese avance tecnológico sin control, están siendo conejillos de indias; lo que me asombra es que se esté tardando tanto en tomar medidas", advirtió.

Observadora por deformación profesional, cuenta que hace unos días se encontró por la calle a una docena de adolescentes reunidos que no hablaban entre ellos. "No se comunicaban, me acerqué y les pregunté y me dijeron que estaban jugando a un videojuego, habían quedado para hacer lo mismo que hacían solos en casa".