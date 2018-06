Películas de todos lados y géneros llegan para renovar la cartelera de cine local

Cinco títulos más llegan para renovar la cartelera local. Varias caras conocidas están al frente de Ocean’s 8: las estafadoras, que protagonizan Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anna Hathaway y un gran elenco femenino para una versión de La gran estafa, en la que estas señoras harán lo posible por robarse unos diamantes que valen varios millones de dólares.



Con un tono de comedia para adolescentes llega No me las toquen. En la película de Kay Cannon, tres parejas harán lo imposible para que sus hijas no pierdan la virginidad en la famosa noche de graduación.



Una de terror también se suma esta semana. Se trata de Pesadilla en el infierno, en la que una madre y su hija llegan a una casa abandonada, en la que habitan asesinos. Varios años después, sus hijas vuelven a repetir la traumática experiencia.



Desde Europa llega un documental y una comedia. Se trata de 77 no comercial use, que se estrena en Cinemateca. El documental del italiano Luis Fulvio recrea ese particular año anárquico y punk, el de la muerte de Elvis y nacimiento del realizador. De Francia es la comedia Sr. y Sra. Adelman que dirige Nicolas Bedos. En la historia se cuentan los cimientos de la relación entre los jóvenes Sarah y Víctor, quienes vivirán juntos los siguientes 45 años.