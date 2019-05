By Nicolas Lauber

<b>Doctor Zhivago</b>,<b> Top of the Lake: China girl </b>y <b>La vida de Pi</b>, los recomendados en streaming de la semana

Tráiler de la película Doctor Zhivago

Tráiler de la serie Top of the Lake: China Girl

Tráiler de la película La vida de Pi

Dos películas y una serie para ver este fin de semana sin salir de casa