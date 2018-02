La película nominada al Oscar que Jennifer Lawrence no pudo tolerar

La actriz Jennifer Lawrence suele presentarse como una artista frontal y sin tapujos en demostrar sus opiniones, incluso si pueden ponerla en problemas con sus propios colegas de Hollywood.

Lawrence, quien ganó un Premio Oscar en 2011, confesó que no pudo terminar de ver El hilo fantasma, una de las nominadas a Mejor película en la ceremonia del próximo domingo.

Tráiler de El hilo fantasma

Durante la promoción de su nueva película, Operación Red Sparrow, la actriz conversó con el comediante Marc Marno en su podcast WTF, en el que le confesó no haber pasado los tres primeros minutos de la película.

“Pasé tres minutos de la película. Le dediqué unos buenos tres minutos. Lo siento por los que le gustó la película”, dijo Lawrence, quien criticó el personaje de Reynolds Woodcock, interpretado por Daniel Day Lews.

“¿Es un sociópata narcisista y él es el artista, entonces cada mujer se enamora de él porque las hace sentir mal sobre ellas, y eso es la historia de amor? No la vi, así que no se. Recorrí ese camino, sé lo que se siente y no necesito ver esa película”, dijo Lawrence, quien luego aclaró que no se refería a su relación con el director Darren Aronofsky.