La nueva película de Kevin Spacey recaudó 126 dólares en su estreno

Las múltiples denuncias de acoso y abuso sexual contra Kevin Spacey no solo tuvieron repercusión en los medios - y eventualmente la tendrán en la Justicia - sino también en la carrera del actor, doble ganador del Oscar.



Luego de ser desvinculado de House of Cards, uno de los dramas insignia de Netflix que lo tenía como protagonista excluyente, y de ser reemplazado por Christopher Plummer en el film de Ridley Scott, All the Money in the World, hace unos días llegó un nuevo revés para el intérprete.

Billionaire Boys Club, el film de James Cox basado en hechos reales encabezado por Spacey y los jóvenes talentos Ansel Elgort, Taron Egerton y Emma Roberts, se estrenó el viernes 17 en tan solo 10 salas de los Estados Unidos, y recaudó ese día la insólita suma de 126 dólares.



Se trata del último largometraje que rodó el actor antes de que salieran a la luz las acusaciones en su contra, las cuales surgieron a partir del testimonio de Anthony Rapp.

Según informó el portal The Hollywood Reporter, la recaudación más óptima de Billionaire Boys Club se produjo en una sala de Connecticut, donde se llegó a la suma de 45 dólares.



"Esperamos que estas acusaciones angustiantes relacionadas con el comportamiento de una persona que no se conocieron públicamente cuando la película se rodó hace casi dos años y medio y que tiene un pequeño papel secundario no empañen la obra", habían expresado a Entertainment Weekly los representantes de Vertical Entertainment, el estudio detrás de la distribución de la película que tampoco tuvo una buena recepción crítica.

Mientras tanto, el actor sigue bajo la lupa. Scotland Yard está investigando tres nuevas acusaciones de agresión sexual denunciadas. Las mismas fueron informadas por primera vez por el portal TMZ y confirmadas por la Policía al sitio Variety el mes pasado.



El 8 de febrero, un hombre informó que había sido asaltado sexualmente en 2008 en Lambeth, el barrio londinense donde reside el teatro Old Vic. Por otro lado, un hombre se presentó el 14 de febrero, diciendo que había sido abusado sexualmente en Gloucester en 2013, mientras que la tercera acusación provino de otro hombre, quien alegó haber sido asaltado por Spacey en Westminster en 1996.



Cada uno de los casos está siendo investigado por el Comando de Abuso Infantil y Delitos Sexuales de la Policía Metropolitana.