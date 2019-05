"4 por 4", una película argentina que enfrenta un ladrón a la justicia por mano propia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es de esas películas que hace que muchos espectadores comenten a la salida del cine, “yo hubiera hecho lo mismo”. 4 por 4 pone el dedo en la llaga en el tema de la inseguridad urbana, y lo hace a través de una ficción en el que el tema de la justicia por mano propia es el otro gran protagonista. La película, dirigida por Mariano Cohn, se estrena este jueves y tiene todos los ingredientes para desencadenar una polémica. O dos polémicas: una sobre la bestialidad en el nuevo cine argentino, y otra sobre hasta qué punto se puede tomar revancha un ciudadano cuando es víctima de la delincuencia.



Mariano Cohn, director de 4 por 4. Foto: Difusión

El argumento es muy simple de narrar: un joven va a robar una 4 por 4, y queda encerrado en ella. El propio encierro ya es un castigo, pero además, el propietario de la camioneta empieza a torturarlo. ¿El espectador dónde se ubica en medio de esa desigual lucha?



La película tiene muchos atractivos a nivel cinematográfico, desde una fotografía impresionante hasta todo un juego de cambios de planos asombrosos. Y dentro de lo cerrado del argumento, la acción se mantiene en alto, por medio de toda una paleta de recursos a nivel del argumento. Pero junto a todos sus logros estéticos, deja picando una serie de interrogantes éticas.

Consultado sobre hasta qué punto 4 por 4 busca tocar el lado más oscuro del espectador, Cohn explicó: “Por un momento sí puede suceder eso, y por otro no. Puede ir cambiando de que lado se pone el espectador, a qué personaje apoya. A mí me gusta un espectador activo, que tenga que hacer gimnasia mientras ve la película. Que no esté comiendo pochoclo en la butaca. Sino que la película te pida algo. Y creo que eso va variando según los momentos de la trama, proponiendo diferentes dilemas morales”.



El cineasta reconoce que una película de estas características puede despertar reacciones negativas. “Muchos acusan nuestro cine de misántropo. Pero son películas que lo que hacen es mostrar la realidad, lo complejo, y lo ambiguo de la realidad. La película, ya por tocar el tema que toca, sabíamos que nos estábamos metiendo en un terreno muy complejo. Porque sabíamos se nos iba a acusar de fachos. Ya solo por mostrar el escenario, por la elección del tema. Por mostrar al tipo que tiene encerrado a un ladrón, y todo lo que descarga en él, y todo el tema de justicia por mano propia”.

4 por 4, un gran trabajo de Lanzani. Foto: Difusión

El director señala que 4 por 4 es hasta ahora la película argentina más vista del año, con 300 mil espectadores, y que celebra que “no es una película que no pasa desapercibida. Creo que eso es lo mejor que le puede pasar a un director. Que su película se discuta, que haya opiniones encontradas”.



Cohn puntualiza que buscó eludir los tics más comunes que usa el cine de su país para trazar la imagen de un ladrón. “Me gustaba que los personajes sean políticamente incorrectos, que estén un poco fuera del sistema. Y como director trato de no estereotipar mis personajes. En el caso del ladrón, creo que se corre del estereotipo del ladrón que muestra el cine argentino y la televisión argentina. Pareciera que un ladrón siempre tiene que hablar mal, comerse las eses. Y que no puede tener cierta filosofía del delito”.

4 por 4, una película que abre una reflexión. Foto: Difusión

Pero a la vez, explica que no hubo siempre acuerdos en el equipo sobre el trabajo que estaban desarrollando. “Entre todos los que tomamos decisiones, tanto en el guión como en todo lo que se iba a hacer, tampoco había acuerdo total entre nosotros. Todos tenemos una versión propia, en algunos casos bien diferente. Y como director intenté eso: que la película proponga todos los puntos de vista. Y que el espectador, al final de la película, le termine de dar el sentido total a lo que acaba de ver”.



Cohn sale ahora al ruedo con 4 por 4 luego del éxito de la multipremiada El ciudadano ilustre, estrenada en 2016, co-dirigida en su momento por Gastón Duprat, quién ahora trabajó como productor del proyecto. En el rol protagónico, Peter Lanzani desarrolla lo que Cohn llama un megaprotagónico, mientras que Dady Brieva, como el doctor Ferrari, el dueño de la camioneta, muestra su costado más duro y a la vez alienado. Hacia el final, Luis Brandoni, agrega otro tono actoral, desde el policía que entra a mediar entre ambos.



El director define su nuevo trabajo como “una película verdaderamente independiente, por más que tenga un estreno comercial y muchos socio atrás”. Y reconoce que el tema de la justicia por mano propia está en el cine porque también está presente en la propia sociedad argentina. “La justicia por mano propia es un gran tema. Creo que muestra un poco este estado, esta niebla que está sobrevolando, que está instalada en la sociedad argentina. Cada vez son más los casos, y por momentos la película se queda corta. La película explora esta delgada línea entre la realidad, la ficción y la fantasía. Estando la película en cartel yo veía hechos muchos más aberrantes que los de la película. A veces el cine hasta se queda corto. 4 por 4 pone sobre la mesa el tema. En los últimos 10 años, a 300 películas por año, yo no vi en el cine argentino ninguna que se anime a tratar este tema de la inseguridad. Y no lo trata de manera elíptica”.