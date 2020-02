Pedro Luque y César Charlone, dos uruguayos que votan en los Oscar cuentan sus preferidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Son dos de los cuatro uruguayos miembros de la Academia de Artes y ciencias cinematográficas de Hollywood, lo que les permite votar en los premios Oscar que se entregan este domingo.

César Charlone, de vacaciones en La Paloma y Pedro Luque durante un rodaje en Los Angeles charlaron con El País sobre su elección para el Oscar. También integran la Academia la directora de fotografía Bábrara Álvarez y el músico Jorge Drexler.

“Para mí hay categorías que están medio cantadas”, dice Luque por teléfono.

"1917", un prodigio de cine gracias a la dirección de Sam Mendes y la fotografía de Roger Deakins. En fotografía, es la elegida por Charlone y Luque. Foto: Difusión

En dirección de fotografía, “para mí el favorito es Roger Deakins por 1917”, dice Luque. “El tema es que el plano secuencia es imbatible, y 1917 es una película que te vuela la cabeza. Yo hice La casa muda que es un plano secuencia, que tenía mucho menos vuelo que Deakins y mucho menos talento, pero no deja de ser un aparataje que no condice a veces con la historia, pero está tan bien hecho que creo que se lo van a dar. Otra que está muy bien es Guasón”, dice Luque.

Charlone también destaca el trabajo de Deakins, “es mi ídolo y su trabajo en 1917 es maravilloso pero creo que Guasón tiene una propuesta fotográfica”, dice. El nominado es ‎Lawrence Sher, quien para Charlone “hizo un trabajo maravilloso. El trabajo de Rodrigo Prieto (nominado por El Irlandés), es excelente. El trabajo de Robert Richardson en Había una vez en... Hollywood es un poquito más conservador, me sorprendió porque Richardson es tan revolucionario y loco, es una fotografía al servicio, nada excepcional”.

En ese rubro, fotografía, puede ser competencia la película "Guasón" que tiene al nominado Lawrence Sher. Foto: Difusión

Luque también destaca el trabajo de Sher en Guasón por “los colores y la composición. Capaz que le gusta más a la gente que hace fotografía que al público en general. La ves y está cool pero no hay nada que digas esto es de Oscar. El Oscar tiene que ser para algo espectacular, masivo y no necesariamente intelectual. Cada cuadro de Guasón me parecía impresionante pero yo estoy enfocado en eso porque es lo que hago, para mí el candidato es Deakins”.

Joaquin Phoenix con su Bafta por "Guasón" y el favorito para Charlone y Luque en el Oscar a mejor actor. Foto: AFP

En cuanto al apartado actoral, tanto Charlone como Luque tienen claro que Joaquin Phoenix (por Guasón) se lleva el Oscar, aunque Charlone tiene “la camiseta puesta con Jonathan Pryce (por Los dos Papas) que es un divino, un amoroso y fue un placer, pero Phoenix tiene el perfil del Oscar”.

En cuanto a la mejor actriz, Luque dice “Mujercitas está buena y Saoirse Ronan es una crá, pero creo que va a ganar Renée Zellweger por Judy”.

Renée Zellweger, la mejor actriz en los Bafta y la que puede quedarse con el Oscar para Charlone y Luque. Foto: AFP

Para Charlone el duelo a actriz protagonista será entre Scarlett Johansson en Marriage Story, “me encanta” dice y Zellweger quien “tiene un dibujo candidato al Oscar, creo que la Academia la va a elegir a ella”.

Sobre el actor de reparto, Luque dice que “acá todo el mundo ama a Joe Pesci. Todo el mundo en Hollywood estaba hablando de él y de su papel en El irlandés y creo que se lo van a terminar dando a él. Porque es muy sentimental y emocional el voto”. Para Charlone el Oscar al actor secundario es para Anthony Hopkins. “Es un capo, se tragó el personaje y lo hizo existir. Te cuento, la película se llamaba The Pope y lo que crecieron trabajando como conjunto y el trabajo de Fernando Meirelles de hacerlo más sobre una amistad que tan sobre el personaje de Francisco y con el trabajo de Anthony Hopkins creció. Tiene detallitos su interpretación que para mí sería mi favorito”.

Luque y Charlone coinciden que "Había una vez en... Hollywood" puede llevarse el Oscar a la mejor película, aunque tiene competencia fuerte. Foto: Difusión

En cuanto al premio final, mejor película, Luque dice: “me gustaría que se la lleve Mujercitas, pero creo que se la va a llevar Había una vez en… Hollywood. Parásitos no creo que se la lleve aunque está buenísima, porque es muy rara. Igual hay que entender que la Academia cambió bastante, hay un poco más de peso internacional. Entró gente de afuera, aunque no creo que incline la balanza demasiado”.

Charlone dice que “el lobby de Tarantino y el homenaje medio alcahuetero que le hace a Hollywood lo puede hacer competir, pero para mí se lo lleva Guasón, tengo esa impresión”.