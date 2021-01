Patty Jenkins habla de "Mujer Maravilla 1984": "Esto fue un caballo de Troya"

Kyle Buchanan, The New York Times

La primera película de Mujer Maravilla, dirigida por Patty Jenkins, fue un cambio de juego cinematográfico que demostró que las superhéroes femeninas eran tan poderosas como los hombres. La secuela, Mujer Maravilla 1984, que en Uruguay se estrenará el 21 de enero, después de la última reprogramación obligada por la pandemia del coronavirus, promete ser un tipo de cambio de juego muy diferente: perfilada a una taquilla bruta de mil millones de dólares, en Estados Unidos tuvo que debutar en simultáneo en salas y en el servicio de streaming HBO Max, todo un hito.

“Lo más importante es que la película encuentre al público adecuado, que está hambriento de esta experiencia”, dijo su directora.

Los fanáticos encontrarán mucho en qué profundizar con Mujer Maravilla 1984, que tiene lugar décadas después de la primera película. Ahora estamos en los ochenta, y la superheroína de Gal Gadot debe enredarse con Maxwell Lord (Pedro Pascal), un magnate codicioso que fomenta la avaricia del mundo, y con Barbara Minerva (Kristen Wiig), una nerd sin amigos que eventualmente se convierte en su gran rival en el cómic, Cheetah.

Aunque este fue el primero de los éxitos de taquilla de Warner Bros. en presentarse en HBO Max, no será el último: el estudio enfureció a sus directores y socios de producción al ceder toda su lista de 2021 al naciente servicio on demand. Si bien Jenkins ha hecho las paces con esa decisión, dijo en esta entrevista que su futuro con la franquicia dependerá de si el estudio se vuelve a comprometer con un modelo de salas.

—No se garantizaba una secuela de Mujer Maravilla en su contrato para la primera. ¿Cuándo empezó a negociar y cómo fue la batalla para conseguir lo que querías?



—Tan pronto como salió Mujer Maravilla y fue un éxito, comenzamos a hablar de ello, y luego las negociaciones del contrato fueron muy difíciles y tomaron mucho tiempo. Pero si no soy yo después de hacer Mujer Maravilla, ¿quién debería recibir el mismo salario? Quería que me pagaran al menos tanto como las personas a las que les ha ido peor con sus primeras películas de superhéroes.

—Se informó que ganó alrededor de ocho o nueve millones dólares por esta película, lo que sería un récord para una directora mujer.



—Se siente genial. De verdad. La parte más extraña de esto es que ni siquiera puedes entender el dinero, por ser alguien que nunca antes ha ganado mucha plata. De verdad, estaba tan distraída con el por qué tenía que ser así que ni siquiera fui capaz de asimilarlo.

—¿Qué la decidió a ambientar esta película, Mujer Maravilla 1984, en la década de 1980?



—Quería hacer una película de Mujer Maravilla en toda regla, pero de lo que realmente quería hablar era de lo que sentía que estaba sucediendo en el mundo. No quiero ser demasiado pesada al respecto -no quiero que la gente sepa que se trata del cambio climático-, pero estamos a punto de perder este mundo ¿Qué somos cuando estamos en nuestro punto más excesivo, cuando no podemos dejar de querer más? Todos tenemos dificultades para cambiar nuestras vidas, pero si no lo hacemos, lo vamos a perder todo. Entonces, ¿qué mejor momento que los años 80, antes de que supiéramos los costos de estas cosas?

—Es interesante, entonces, ver a Pedro Pascal interpretando a este adversario rubio y empresario que al principio se parece a Donald Trump. Pero se le ha dado una historia de fondo mucho más comprensiva de lo que cabría esperar.



—Me encanta la grandeza de esos villanos de los 80, así que estaba en eso. Pero también, en este caso, queríamos hacer algo un poco diferente. No estás haciendo un hombre de negocios cursi de los 80. Estás con alguien que quiere ser eso, un inmigrante que ha visto a esos tipos en The Wall Street Journal, por lo que se cubre el cabello y trata de parecer blanco. Hice un par de cosas en esta película que todo el mundo decía que no podíamos hacer: nadie muere y ella gana al final con una conversación. Para mí, esto fue un caballo de Troya: quería marcar todas las casillas de lo que estás buscando en una película de superhéroes, pero en realidad lo que espero lograr es una subversión en la que, en cambio, le estás diciendo a esta generación más joven, que ve estas películas: “Tienes que encontrar al héroe interior”.

"Hice un par de cosas en esta película que todo el mundo decía que no podíamos hacer: nadie muere y ella gana al final con una conversación" Patty Jenkins

—¿Has tenido que luchar por esos momentos de sinceridad?



—No tengo que luchar por eso ahora, pero he tenido que luchar por ello en mi carrera y siempre lo haré. Definitivamente hay un apego a la ironía y el pesimismo en nuestro mundo, lo cual entiendo, pero no creo que sea muy valiente. Creo que si alguna vez has experimentado una tragedia o alguna vez has experimentado el amor, no es ninguna de esas cosas. Y así, desde el comienzo de mi carrera, me hice una promesa porque estaba con los chicos geniales que estaban al comienzo de algunas de esas cosas, y pensé: “No voy a hacerlo. Puede que te avergüences en el camino de aprender cómo hacer emoción y sinceridad, pero no voy a dejar de hacerlo hasta que averigüe cómo hacerlo”.

—Warner Bros. ha dicho que el plan anual es enviar todos sus lanzamientos a HBO Max, pero no todos están convencidos. ¿Se puede volver a meter al genio en la botella?



—Me gustaría creer que es temporal, pero no estoy segura de poder hacerlo. Pero les diré que algunos estudios volverán al modelo tradicional y causarán una gran conmoción en la industria, porque todo gran cineasta va a trabajar allí. Y los estudios que hagan este cambio radical (de trasladar sus estrenos de cine a un servicio de streaming), particularmente sin consultar a los artistas, terminarán con una lista muy vacía de directores de calidad trabajando allí.