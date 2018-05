"Pantera Negra" y "Stranger Things" lideran las nominaciones de los MTV Movie & TV Awards

Se dieron a conocer las nominaciones a los premios MTV Movie & TV, cuya ceremonia será conducida por Tiffany Haddish y se realizará el 18 de junio.



Una vez más, estos premios son inclusivos y no hay distinción de sexo entre los nominados. Y son indistintas, salvo las de mejor película y serie, las demás categorías. Así, por ejemplo, la categoría mejor beso se compone por las series Jane the Virgin, Stranger Things, Riverdale, y las películas Con amor Simon y Ready Player One.

En cuanto a la película más nominada, el podio tiene en la cima a un superhéroe de Marvel, Pantera Negra, que logró siete candidaturas. Entre las nominaciones que logró está la de mejor película, y dos para su protagonista, Chadwich Boseman, a mejor actuación y héroe. Aunque la competencia para ganar el trofeo de la mejor película estará reñida ya que compite con otros éxitos de este año como Avengers: Infinity War, Girls Trip, y las taquilleras del año pasado: It y Mujer Marvilla.



En tanto, en el rubro televisivo, la gran serie de Netflix, Stranger Things logró seis nominaciones, incluyendo mejor serie y mejor interpretación para Millie Bobby Brown. La categoría mejor serie queda completo con 13 Reasons Why, Game of Thrones, Grown-ish y Riverdale.



Estas son las categorías más importantes de este año.

* Mejor película

Tres películas de superhéroes, una comedia y una de terror componen el quinteto elegido por MTV.

Avengers: Infinity War

Panter Negra

Girls Trip

IT

Mujer Maravilla

* Mejor interpretación en película

Chadwick Boseman - Pantera Negra

Timothee Chalamet - Llámame por tu nombre

Ansel Elgort - Baby, aprendiz del crimen

Daisy Ridley - Star Wars: El último Jedi

Saoirse Ronan - Lady Bird

* Mejor actuación en serie

Millie Bobby Brown - Stranger Things

Darren Criss - El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story

Katherine Langford - 13 Reasons Why

Issa Rae - Insecure

Maisie Williams - Game of Thrones

* Mejor héroe

Chadwick Boseman (T’Challa/Black Panther) - Pantera Negra

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) - Game of Thrones

Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman) - Mujer Maravilla

Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) - The Flash

Daisy Ridley (Rey) - Star Wars: El último Jedi

* Mejor Villano

Josh Brolin (Thanos) - Avengers: Infinity War

Adam Driver (Kylo Ren) - Star Wars: El último Jedi

Michael B. Jordan (N’Jadaka/Erik Killmonger) - Pantera Negra

Aubrey Plaza (Lenny Busker) - Legion

Bill Skarsgard (Pennywise) - IT

* Mejor beso

Gina Rodriguez y Justin Baldoni - Jane the Virgin

Nick Robinson y Keiynan Lonsdale - Con amor Simon

Olivia Cooke y Tye Sheridan - Ready Player One

KJ Apa y Camila Mendes - Riverdale

Finn Wolfhard y Millie Bobby Brown - Stranger Things



* Actuación más escalofriante

Talitha Bateman (Janice) - Annabelle: Creation

Emily Blunt (Evelyn Abbott) - Un lugar en silencio

Sophia Lillis (Beverly Marsh) - IT

Cristin Milioti (Nanette Cole) - Black Mirror

Noah Schnapp (Will Byers) - Stranger Things

* Mejor elenco en escena

Pantera Negra

It

Jumanji: En la selva

Ready Player One

Stranger Things



* Mejor actuación de comedia

Jack Black - Jumanji: en la selva

Tiffany Haddish - Girls Trip

Dan Levy - Schitt’s Creek

Kate McKinnon - Saturday Night Live

Amy Schumer - I Feel Pretty

* Mejor pelea

Charlize Theron, Daniel Hargrave y Greg Rementer - Atomic Blonde

Scarlett Johansson, Danai Gurira, Elizabeth Olsen y Carrie Coon - Avengers: Infinity War

Chadwick Boseman y Winston Duke - Pantera Negra

Mark Ruffalo y Chris Hemsworth - Thor: Ragnarok

Gal Gadot contra los soldados alemanes - Mujer Maravilla