Oscar: estas son las películas extranjeras que siguen en carrera; Uruguay quedó afuera

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer las 10 películas preseleccionadas en la categoría de mejor película de habla no inglesa o extranjera, de cara a la próxima entrega de los Oscar que se realizará el domingo 9 de febrero. Y la candidata por Uruguay, Así habló el cambista de Federico Veiroj, no quedó entre la lista corta.

Tampoco quedó la representante argentina, La odisea de los giles, ni la colombiana Monos, sobre la que había alta expectativa (está en Cinemateca). Y la única película en español que logró avanzar fue Dolor y gloria, la última del director español Pedro Almodóvar, que es una de las más nominadas para los Premios Goya, que días atrás anunciaron sus candidaturas.

Las otras elegidas para aspirar a una de las estatuillas son la elogiada Parásitos, de Corea del Sur; Les Misérables, de Francia; Atlantique, de Senegal; Beanpole, de Rusia; The Painted Bird, de República Checa; Truth and Justice, de Estonia; Those Who Remained, de Hungría; Honeyland, Macedonia del Norte; y Corpus Christi, de Polonia.

Además se revelaron las preseleccionadas al Oscar en las categorías de música original, canción original, cortos animados y efectos visuales.

La lista de esas preseleccionadas, a continuación:

Música original

Avengers: Endgame (ya se vio en cines)

El escándalo (estrena el 16 de enero)

The Farewell (aún no se estrena)

Contra lo imposible (en cines)

Frozen II (en cines)

Jojo Rabbit (estrena el 9 de enero)

Guasón (en cines)

The King (en Netflix)

Mujercitas (30 de enero)

Marriage Story (en Netflix)

Huérfanos de Brooklyn (ya se vio en cines)

1917 (6 de febrero)

Dolor y gloria (ya se vio en cines)

Star Wars: el ascenso de Skywalker (se estrena mañana)

Nosotros (ya se vio en cines)

Canción original

"Speechless", de Aladdín (ya se vio en cines)

"Letter to my Godfather", de The Black Godfather

"I'm Standing With You", de Breakthrough

"Da Bronx", de The Bronx USA

"Into the Unknown", de Frozen II (en cines actualmente)

"Stand Up", de Harriet

"Catchy Song", de La gran aventura Lego 2 (ya se vio en cines)

"Never too late" de El Rey León (ya se vio en cines)

"Spirit" de El Rey León

"Daily Battles", de Huérfanos de Brooklyn (ya se vio en cines)

"A glass ofSoju", de Parásitos

"(I'm Gonna) Love me Again", de Rocketman (ya se vio en cines)

"High Above the Water", de Toni Morrison: The Pieces I Am

"I Can't Let You Throw Yourself Away", Toy Story 4 (ya se vio en cines)

"Glasgow", de Wild Rose

Cortos animados

Brotherhood

The Christmas Gift

Little Hands

Miller & Son

Nefta Football Club

The Neighbors' Window

Refugee

Saria

A Sister

Sometimes, I Think about Dying

Efectos visuales

Battle Angel: la última guerrera (se vio en cines)

Avengers: Endgame (se vio en cines)

Capitana Marvel (se vio en cines)

Cats (9 de enero)

Proyecto Géminis (se vio en cines)

El irlandés (en Netflix y Cinemateca)

El Rey León (se vio en cines)

1917 (6 de febrero)

Star Wars: el ascenso de Skywalker (estrena el jueves)

Terminator: destino oculto (está en cines)