Oscar 2019: los nominados, la hora y los canales para mirar en vivo la gala

La ceremonia del Oscar 2019 se llevará a cabo este domingo 24 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Será transmitida por La Tele desde las 22.00, con los comentarios locales de Victoria Rodríguez y Jaime Clara. Por TNT se transmitirá desde las 20.30, y también se podrá seguir a través del sitio oficial de los Oscar, oscar.com.



La mexicana Roma es la favorita de la noche, participando en 10 categorías. Pero la película de Alfonso Cuarón no está sola. La británica La Favorita, de Yorgos Lanthimos, le hace honor a su título y buscará destacar también con la misma cantidad de postulaciones que la gran representante de América Latina.

Ambas se medirán por el premio a la mejor película con Nace una estrella, Green Book, El infiltrado del KKKlan, Bohemian Rhapsody, El vicepresidente y Pantera Negra, la gran sorpresa en la lista.



En la categoría de mejor director destaca el regreso de Spike Lee, quien, después de 30 años de Haz lo correcto, vuelve a ser considerado para una estatuilla dorada, esta vez por El infiltrado del KKKlan.

Esta es la lista de nominados a los Oscar 2019:



MEJOR PELÍCULA

- Nace una estrella

- Pantera Negra

- El infiltrado del KKKlan

- Bohemian Rhapsody

- La Favorita

- Green Book

- El vicepresidente

- Roma



PELÍCULA ANIMADA

-Los increíbles 2

-Isla de perros

-Mirai

-Wifi Ralph

-Spider-Man: un nuevo universo

MEJOR ACTOR

- Bradley Cooper, Nace una estrella

- Willem Dafoe, At Eternity's Gate

- Rami Malek, Bohemian Rhapsody

- Christian Bale, El vicepresidente

- Viggo Mortensen, Green Book



MEJOR ACTRIZ

- Lady Gaga, Nace una estrella

- Glenn Close, La esposa

- Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

- Olivia Colman, La favorita

- Yalitza Aparicio, Roma

ACTOR DE REPARTO

- Mahershala Ali, Green Book

- Adam Driver, El Infiltrado del KKKlan

- Sam Elliott, Nace una estrella

- Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

- Sam Rockwell, El vicepresidente



ACTRIZ DE REPARTO

- Amy Adams, El vicepresidente

- Marina de Tavira, Roma

- Regina King, If Beale Street Could Talk

- Emma Stone, La favorita

- Rachel Weisz, La favorita

DIRECCIÓN

- Alfonso Cuarón, Roma

- Spike Lee, El infiltrado del KKKlan

- Adam McKay, El Vicepresidente

- Yorgos Lanthimos, La favorita

- Pawel Pawlikowski, Cold War



FOTOGRAFÍA

- Cold War

- La favorita

- Never Look Away

- Roma

- Nace una estrella

PELÍCULA EN LENGUA EXTRANJERA

- Roma (México)

- Cold War (Polonia)

- Somos una familia (Japón)

- Capernaum (Líbano)

- Never Look Away (Alemania)



DOCUMENTAL

- Free Solo

- Hale County. This Morning, This Evening

- Mind the Gap

- Of Fathers & Sons

- RBG



CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

- Black Sheep

- End Game

- Lifeboat

- A Night at the Garden

- Period. End of Sentence



MEJOR CORTO ANIMADO

- Animal Behaviour

- Bao

- Late Afternoon

- One Small Step

- Weekends

MEJOR PELÍCULA CORTA DE ACCIÓN REAL

- Detainment

- Fauve

- Margherite

- Mother

- Skin



EFECTOS ESPECIALES

- Avengers: Infinity War

- El regreso de Christopher Robin

- El primer hombre en la Luna

- Ready Player One: comienza el juego

- Han Solo: Una historia de Star Wars



GUION ADAPTADO

- La balada de Buster Scruggs

- El infiltrado del KKKlan

- Can You Ever Forgive Me?

- If Beale Street Could Talk

- Nace una estrella



GUION ORIGINAL

- La favorita

- First Reformed

- Green Book

- Roma

- El vicepresidente

CANCIÓN ORIGINAL

- "All the Stars", Pantera negra

- "I’ll Fight", RGB

- "The Place Where Lost Things Go", El regreso de Mary Poppins

- "Shallow", Nace una estrella

- "When A Cowboy Trades His Spurs For Wings", La balada de Buster Scruggs



BANDA SONORA

- Pantera Negra

- El infiltrado del KKKlan

- If Beale Street Could Talk

- Isla de perros

- El regreso de Mary Poppins

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

- Pantera Negra

- La favorita

- El primer hombre en la Luna

- El regreso de Mary Poppins

- Roma



EDICIÓN DE SONIDO

- Un lugar en silencio

- Pantera Negra

- Bohemian Rhapsody

- El primer hombre en la Luna

- Roma

MEZCLA DE SONIDO

- Pantera Negra

- Bohemian Rhapsody

- El primer hombre en la luna

- Roma

- Nace una estrella



MAQUILLAJE

- Las dos reinas

- El vicepresidente

- Border

DATOS ÚTILES CURIOSIDADES DEL OSCAR 2019 Estos son algunos de los datos curiosos que dejó el anuncio de nominados:



1. Netflix Inc obtuvo su primera candidatura al Oscar en la categoría de mejor película con Roma, un hito que servirá de prueba para la industria cinematográfica de Hollywood. La compañía ya había destacado en 2018 con Mudbound, cuya categoría más mediática fue: mejor actriz de reparto por el rol de Mary J. Blige.



2. Roma será también la primera película íntegramente en idioma español (con breves diálogos en lengua mixteca) que compita por el trofeo a mejor película. En 2006 Babel ingresó a la competencia, pero en esta película también se hablaban otras lenguas. Otras en lengua extranjera que han competido en la categoría principal son: Amour (francés), Cartas desde Iwo Jima (japonés), La vida es bella (italiano) e El cartero (italiano).



3. Pantera Negra será la primera película de superhéroes en competir por el Oscar a mejor película. Además de la principal categoría, compite en otros seis apartados.



4. Pantera Negra, sin embargo, no es el primer taquillazo en carrera. Avatar y Titanic han liderado en su momento las nominaciones a los premios de la Academia. Actualmente, Pantera Negra, con más de 700 millones de dólares recaudados a nivel mundial, es la novena película más taquillera de la historia.



5. En el Oscar 2019, dos actrices mexicanas estarán en competencia: Marina de Tavira y Yalitza Aparicio, ambas del elenco de Roma. Con ellas ya son seis las mexicanas que han sido nominadas por la Academia: Katy Jurado (1954), Salma Hayek (2002), Adriana Barraza (2006), Lupita Nyong'o (ganadora, 2014).

INFORMACIÓN SOBRE LA CEREMONIA La gala no tendrá conductor: se sostendrá con la participación de varias celebridades. Entre las confirmadas hasta el momento están: Kacey Musgraves, Chris Evans, Brie Larson, Awkwafina, Daniel Craig, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Jennifer Lopez, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson, Constance Wu, Javier Bardem, Angela Bassett, Chadwick Boseman, Emilia Clarke, Laura Dern, Samuel L. Jackson, Stephan James, Keegan-Michael Key, KiKi Layne, James McAvoy, Melissa McCarthy, Jason Momoa y Sarah Paulson.



UN PASO ATRÁS. También está confirmado que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunciará a todos los ganadores en la transmisión en vivo. Esto será luego de que se dijera que cuatro galardones se entregarían durante los cortes comerciales, para darle agilidad al evento en TV. En total se premian 24 las categorías.