Los Oscar, sin conductor, pero con muchas caras conocidas para entregarlos

Esta entrega de la edición 91 de los Oscar puede que no tenga conductor, después de la renuncia de Kevin Hart, pero eso no significa que la ceremonia no vaya a estar llena de caras conocidas.



Según anunció la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, los primeros confirmados para entregar los premios son: Awkwafina, Daniel Craig, Chris Evans, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Jennifer Lopez, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson y Constance Wu.

Hay entonces actores taquilleros como Awkwafina y Constance Wu, que protagonizaron la exitosa Locamente millonarios; comediantes como Tina Fey, Amy Poehler y Maya Rudolph; actores con películas a estrenar pronto como Chris Evans (Avengers: Endgame), Tessa Thompson (Men In Black: International) o Brie Larson (Capitana Marvel), y también caras que siempre se buscan en las alfombras rojas, como las de Charlize Theron o Jennifer Lopez.

Además, se supo que la Filarmónica de Los Ángeles y su director, Gustavo Dudamel, estarán presentes en la ceremonia, interpretando el segmento "In Memorian", donde se despide a aquellos miembros fallecidos en este año.

Los premios Oscar se entregarán el domingo 24 de febrero.