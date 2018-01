Ocho películas basadas en comics que llegan al cine este año

"Pantera negra": febrero

A T'Challa lo vimos por primera vez en el cine en Capitán América: Guerra Civil. Pero ahora, en febrero de 2018, ya podremos verlo en su propia película: Pantera negra. El superhéroe se convertirá en el rey de Wakanda, la nación africana a la que pertenece, y deberá protegerla de un enemigo.



Llegaría a Uruguay el 15 de febrero.

Vea el tráler de la película que tiene a T’Challa como protagonista

"Los Vengadores: Infinity War": abril



En abril llegan otros superhéroes de Marvel. En la producción de mayor escala de los estudios a la fecha, podremos ver la llegada de Thanos —un villano que hizo su primera aparición en 2012 en Los Vengadores — para enfrentarse a Spider-Man, Iron Man, Thor y todo el plantel.



Llegaría a Uruguay el 26 de abril.

El adelanto de una de las películas más esperadas del año

"Deadpool 2": mayo



El antihéroe con más humor de todos, también está previsto para 2018, y todo parece indicar que en mayo ya estará en las carteleras. Deadpool se estrenó en 2016 y se convirtió en uno de los mayores sucesos de taquilla, con una recaudación global de más de 783 millones de dólares.



Llegaría a Uruguay el 31 de mayo.

Un avance con mucho humor para Deadpool 2

"Los Increíbles 2": junio



Continuando con la primera parte que se estrenó hace 13 años y mereció dos premios Oscar, Los increíbles 2 llega con sorpresas. ¿Por ejemplo? El pequeño bebé Jack Jack, el más nuevo de la familia, también tiene poderes. El estreno mundial será en junio.



Llegaría a Uruguay el 14 de junio.

Una esperada secuela del éxito de Pixar. Mirá el teaser

"Los jóvenes titanes": julio

DC también tiene estrenos para este año. Entre ellos está la llegada a la gran pantalla de Los jóvenes titanes, los mismos que tienen una serie animada que pasan por Cartoon Network, en julio.



No tiene fecha de estreno prevista para Uruguay.

Los jóvenes titanes. foto: difusión

"Ant-Man and the Wasp": julio



Para la época en la que esperamos a Los jóvenes titanes, por julio, aparecerá en la pantalla Ant-Man and the Wasp. Marvel parece no tener límites con tanto estreno por año. Es otra película que viene como secuela de Capitán America: Civil War, con Paul Rudd como Ant-Man y Evangeline Lilly en el papel de Wasp.



Llegaría a Uruguay el 5 de julio.

Ant-Man and the Wasp. Foto: Difusión

"Alita: Battle Angel": julio

Para los que buscan algo alejado de los superhéroes, está Alita, la historia basada en un comic sobre una cyborg descartada, que al ser rescatada por un médico cibernético tratará de descubrir todo lo que le sucedió. El estreno mundial será en julio.



Llegaría a Uruguay el 19 de julio.



Las primeras imágenes de la historia sobre una cyborg famosa

"X-Men: Dark Phoenix": noviembre

La historia, que sucede una década después de X-Men: Apocalypse, mostrará los pormenores que deberá enfrentar Jean Grey al perder el control de sus poderes y convertirse en un fenix negro.



Llegaría a Uruguay el 1 de noviembre.