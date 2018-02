Dos nuevos actores para lo próximo de Fede Álvarez

La nueva película del director uruguayo Fede Álvarez, The Girl in the Spider’s Web, sumó dos nuevas incorporaciones a su elenco internacional.

El actor y comediante inglés Stephen Merchant (cocreador de la serie británica The Office) y la actriz noruega Synnøve Macody Lund se sumaron a la película, una nueva adaptación de la saga literaria Millenium concebida por el autor Stieg Larsson.

The Girl in the Spider’s Web (que fue traducido en América Latina como Lo que no te mata te hace fuerte) es el primer libro de la saga escrito por David Lagercrantz, un autor autorizado para continuar con la obra de Larsson tras su muerte.

Todavía se desconocen los personajes que harán Merchant y Macody Lund, pero ambos actores serán secundarios en la historia de la hacker Lisbeth Salander y el periodista Mikael Blomkvist, que se estrenará en noviembre de este año.

Los personajes principales fueron interpretados por Rooney Mara y Daniel Craig en 2012 en la película La chica del dragón tatuado, del director David Fincher. En la versión de Álvarez, esos papeles serán para Sverrir Gudnason (Borg McEnroe: la película) y Claire Foy (The Crown).

Otras figuras del reparto de The Girl in the Spider’s Web son Sylvia Hoeks -quien será la hermana gemela de Salander- y el actor Claes Bang de The Square (que se estrena mañana), en un rol antagónico.

También estarán Cameron Britton -la revelación de Mindhunter- como un aliado de Salander, y Lakeith Stanfield (Atlanta) como un oficial de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos.