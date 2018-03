Un nuevo tráiler de “Avengers: Infinity War” ya está aquí

Marvel y Disney van por todo. Con su nueva película, Avengers: Infinity War, los estudios esperan sacar provecho de los 10 años en los que han establecido su serie de películas —conocida como el Universo Cinematográfico de Marvel— como una de las sagas de cine más redituables en la historia.

La premisa de Infinity War reúne a todos los integrantes de Los Vengadores, así como otros superhéroes aliados, en una batalla en común contra Thanos, un extraterrestre interpretado por Josh Brolin que se propone “aniquilar la mitad del universo”, según se informa en el nuevo avance.

Para ello, los superhéroes interpretados por Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth y Scarlett Johansson, entre otros, deben detener al antagonista en su intento por recolectar todas las Gemas del Infinito, un grupo de objetos poderosos que han ido apareciendo a lo largo de los años en las películas de Marvel y Disney.

Infinity War tiene a Joe y Anthony Russo como directores. Los hermanos se posicionaron como creadores predilectos de los estudios tras sus trabajos en Capitán América y el Soldado de Invierno y Capitán América: Civil War, en la que demostraron su capacidad de manejar un elenco grande sin perjudicar la narración de sus historias.

"Todos están entrelazados en esta trama de una manera en la que tienen una conexión emocional con la historia", dijo Anthony Russo en una entrevista en el sitio oficial de Marvel. "No se puede contar una película con tantos personajes y no mostrar a cada uno de ellos y honrarlos de las diferentes franquicias si no están motivados para estar allí. Si no hay circunstancias de vida o muerte. Si no están luchando para salvar su sistema de creencias o su forma de vida", agregó.



"Avengers: Infinity War" tiene un estreno previsto para el 26 de abril en Uruguay. Originalmente, la película iba a lanzarse el 3 de mayo, pero Marvel la adelantó.